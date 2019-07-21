Serhat Özcan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERHAT ÖZCAN KİMDİR?

Doğum tarihi : 08.Ağustos.1961

Serhat Özcan kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Dizi Oyuncusu

Serhat Özcan doğum yeri : Durağan, Sinop

SERHAT ÖZCAN BİYOGRAFİSİ

“Bir Demet Tiyatro”nun Tirbüşon’u olarak tanıdığımız oyuncu

Serhat Özcan, 8 Ağustos 1961 tarihinde Sinop, Durağan’da doğmuştur. Aslen Boyabat'lıdır. Tam adı Serhat Süha Özcan’dır. Babası astsubaydır. 4 kardeşi vardır. Tiyatrocu Reha Özcan (d.1965) kardeşidir. Gemlik lisesinden 1979 yılında mezun oldu. 1984 yılında İstanbul Belediye Konservatuarında okurken askere alındı.

Serhat Özcan, tiyatro hayatına 1978 yılında amatör olarak BalıkesirHalk Eğitim’in tiyatro kurslarında başladı. Bir dönem Altay’da ve Karagümrük’de top oynadı, muavinlik, garsonluk gibi birçok işte çalıştı. Y.K.Bank Çocuk Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Ferhan Şensoy’un Nöbetçi Tiyatro’su, İstanbul Belediye Konservatuarı derken 1995 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi tiyatrolarında çalıştı

1995 - 2006 yılları arasında “Bir Demet Tiyatro” adlı dizide (Berkant (Tribüşon)/Midyat) rolünü canlandırırken; Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Olgun Şimşek, Birsu Demir, Zerrin Sümer, Erdal Tosun, Deniz Özerman, Altan Erkekli, Volkan Saraçoğlu, Şebnem Sönmez, Sinan Bengier, Neslihan Yeldan, Özge Özberk, Ayberk Atilla, Caner Alkaya, Pelin Körmükçü, Settar Tanrıöğen, Engin Günaydın, Binnur Kaya, Ersin Korkut ile birlikte rol aldı.

2004-2007 yılları arasında senaryosunu Erdoğan Tünaş, Serap Gazel, Resul Ertaş, İsa Yıldız'ın yazdığı ve yönetmenliğini Serdar Akar’ın yaptığı “Cennet Mahallesi” adlı dizide Müjdat Gezen, Melek Baykal, Özkan Uğur, Alişan, Çağla Şikel, Zeki Alasya, Aylin Kabasakal, Buket Dereoğlu, Levent Tülek, Ümit Yesin, Şeyla Halis, Erol Günaydın, Ayten Erman, Selin Altay, Serhan Arslan, Zihni Göktay, Sümer Tilmaç ile birlikte rol aldı.

Yayla Sanat Merkezi'nde kendi yazdığı "Sustuklarımı Biriktirdim" adlı tek kişilik komedi oyununu sahneledi. Oyunuyla aynı adı taşıyan bir kitap yazdı. Serhat Özcan, kendisinin yazıp oynadığı tek kişilik gösteri “Son Kişot” adlı oyununu senelerce sahneledi.



2012 yılında başrolünde Erdal Özyağcılar’ın oynadığı “2 Yaka Bir İsmail” adlı dizide Şair Niyazi rolünü canlandırdı.

2013 yılında Şafak Sezer, Aydemir Akbaş ve Hande Ataizi'nin de rol aldığı “Altındağlı” adlı dizide oynadı.

2014 yılında “Seni Seviyorum Adamım” adlı sinema filminde Gizem Karaca, Barış Kılıç, Ayşen Gruda, Asuman Dabak ile beraber oynadı.

Serhat Özcan, 1988 yılında İlknur Özgenel ile evlendi. Hazal (8d.1989) adında bir kızı vardır. 1995 yılında boşandı. Aynı eşi İlknur Özgenel ile 2005 yılında tekrar evlendi.

2015 yılında “Kalbim Ege'de Kaldı” adlı dizide rol aldı. Kanal D’de oynayan, yapımcılığını Limon Film’in üstlendiği, yönetmenliği Ömer Uğur ve Eray Koçak’ın yaptığı, senaryosunu Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda Alper Saldıran, Oya Unustası, Eren Hacısalihoğlu, Celile Toyon, Şerif Erol, Aslı Omağ, Şebnem Doğruer, Serhat Özcan, Süha Çağrıcı, Nehir Akkoç, Lemi Filozof, Neşem Akhan , Yeliz Akkaya , Selin İleri, Özge Sarıtaş, Leyla Göksün, Onur Özaydın, Ceylin Yüksek, Yağız Yeşiltepe, Atilla Karagöz, Deniz Yağcı, Yiğit Pembe, Yiğit Gültekin bulunmaktadır.