Serhat Teoman Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERHAT TEOMAN KİMDİR?

Doğum tarihi : 04.Haziran.1984

Serhat Teoman kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : İkizler

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Dizi Oyuncusu

Serhat Teoman doğum yeri : Diyarbakır

SERHAT TEOMAN BİYOGRAFİSİ

Serhat Teoman, 4 Haziran 1984 tarihinde babasının astsubay olması ve görevi nedeniyle orada olmalarından Diyarbakır’da doğmuştur. Aslen İzmir’lidir. İki ablası vardır. Babası asker olduğu için çocukluğu çeşitli illerde geçmiştir. Diyarbakır’da 1984 yılında doğduktan sonra 1986 yılında tayinleri Bartın’a çıkmış 1995 yılında da Kayseri, sonra 1997 yılında İzmir’e gelmişler. Ortaokul ikinci sınıftan itibaren İzmir’de okumuştur. Buca Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Bölümü’nde okudu.

Tanıştığı bir kız arkadaşı sayesinde kendisini bir tiyatro grubunun içinde buldu. 2 sene bu gurup ile Türkiye’de turnede oldular. Bu sayede tiyatrocu olunca okulunu okumak istediği için 9 Eylül Üniversitesinin sınavlarına girdi.

İzmir’de 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalından mezun olmuştur. Yüksek lisansını ise İstanbul’da Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde yaptı.

Üniversitede okurken yönetmen Sadullah Çelen’in çektiği “Kurşun Yarası” adlı dizide küçük bir rol ile dizi hayatına başladı. Sadullah Çelen onun oyunculuğunu beğenince işlerin arkası geldi. Okul bittikten sonra İstanbul’a taşındı.

Tiyatro hayatına arkadaşları Buğra Gülsoy, Fatih Sönmez ve Emre Erkan'la birlikte kurduğu Tiyatro Kutu ile devam etti. Tiyatro Kutu kapandıktan sonra ise Buğra Gülsoy ve Emre Erkan'la birlikte kurdukları GET yapımla sinema ve tiyatro çalışmalarını sürdürdü.

2006 yılında “Yalancı Yarim” adlı dizide Barış Akarsu, Merve Sevi, Bülent Kayabaş, Ünal Silver, Nilgün Belgün, Suna Pekuysal ile birlikte oynadı.

2012 yılında “Kuzey Güney” dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gülsoy, Öykü Karayel, Bade İşçil, Merve Boluğur ile birlikte oynadı, dizide 34-80. Bölümlerde Burak Çatalcalı karakterini canlandırdı.

2013 yılında ise yönetmenliğini Kudret Sabancı’nın yaptığı “Bugünün Saraylısı” dizisinde; Selçuk Yöntem, Nazan Kesal, Cansu Tosun, Ali Ersan Duru ile birlikte oynadı.

2014 yılında G.E.T Yapım olarak “Bi Hayalim Var” adında bir sinema filmi yapmaktadır. Yine tiyatroda olduğu gibi kendilerinin yazdığı ve yaptığı bir sinema filmi olacak.

Serhat Teoman 2015 yılından beri oyuncu Leyla Feray ile beraberdir.



Oynadığı Tiyatro Oyunları :

2018 - İnsan Kulağı : Alexandra Wood - DOT

2014 - Dip : (Buğra Gülsoy, Emre Erkan ve Serhat Teoman birlikte) - GET

2012 - Pragma : Buğra Gülsoy - GET

2012 - Dorian Gray : Oscar Wilde - Tiyatro Kutu

2011 - Antigone : Sofokles - Tiyatro Kutu

2007-2008 - Dalga : Reinhold Tritt - Donkişot Tiyatro

2009-2010 - Ceaser Bir Denge Oyunu : William Shakespeare -Tiyatro Kutu

2007-2008 - Dalga : Reinhold Tritt - Donkişot Tiyatro

Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen :

2016 - Mahalle (Sinema Filmi)

Senaryo :

2016 - Mahalle (Sinema Filmi)

Oyuncu:

2016 - Mahalle (Sabri) (Sinema Filmi)

2016 - Kaçın Kurası (Barış) (TV Dizisi)

2016 - Anne (Komiser Sinan)(TV Dizisi)

2015 - Acil Aşk Aranıyor (Sinan) (TV Dizisi)

2015 - Acil Servis (Sinan) (TV Dizisi)

2013 - Bugünün Saraylısı (Savaş Ataman)

2012 - Kuzey Güney (Burak Çatalcalı)

2011 - Gün Akşam Oldu (Ediz)

2010 - Bitmeyen Şarkı (Mesut)

2009 - Uygun Adım Aşk (Selçuk)

2009 - Son Karar (Sinema Filmi)

2008 - Kız Takımı (Tolga)

2008 - Hepimiz Birimiz İçin (Egemen)

2008 - Gece Gündüz (Konuk Oyuncu)

2007 - Yemin (Ali Sonat)

2006 - Yalancı Yarim (Cenk)

2006 - Ahh İstanbul (Konuk Oyuncu)

2005 - Kanlı Düğün (İlker)

2004 - Avrupa Yakası

2003 - Kurşun Yarası (Konuk Oyuncu)