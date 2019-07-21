Serhat Tutumluer Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERHAT TUTUMLUER KİMDİR?

Doğum tarihi : 29.Haziran.1972

Serhat Tutumluer kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Yengeç

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Dizi Oyuncusu, Sinema Oyuncusu

Serhat Tutumluer doğum yeri : Eskişehir

SERHAT TUTUMLUER BİYOGRAFİSİ

Serhat Tutumluer, 29 Haziran 1972 tarihinde Eskişehir’de doğmuştur. Eskişehir’de büyüdü. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde üniversite hayatına başlayan Serhat Tutumluer, bir yıl okuduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümüne geçiş yaparak buradan mezun oldu.

Serhat Tutumluer, mezun olduktan sonra 1995 – 1997 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sözleşmeli sanatçı olarak çalıştı. Bu kurumda, “Sevda Türküsü”, “ Budala”, “Giordano Bruno, “Küçük Nasreddin” adlı oyunlarda oynadı. 1997 yılında İzmit Şehir Tiyatrosu'na girdi. Burada da 2009 yılına kadar görev yaptı. 2009 yılından sonra ise kurucularından biri olduğu İstanbul TALİMHANE TİYATROSU'nda oyunlar oynadı.

Dalış tutkunu olan Serhat Tutumluer, yamaç paraşütü yapmayı da ve klasik müzik dinlemeyi çok seviyor. Sohbet ederek eğlenir, dünyada en çok sevdiği şey konuşmaktır. Serhat Tutumluer'i İstanbul’da nerede blues ve caz çalıyorsa oralarda bulabilirsiniz.

2008 yılında yapımcı, senaristi ve yönetmeni Tolga Örnek olan "Devrim Arabaları" sinema filminde Haluk Bilginer, Taner Birsel, Ali Düşenkalkar, Halit Ergenç, Altan Gördüm, Onur Ünsal, Selçuk Yöntem, Vahide Gördüm, Uğur Polat, Sait Genay, Murat Serezli ile birlikte oynadı.

2011 - 2013 yılları arasında "Umutsuz Ev Kadınları" dizisinde Songül Öden, Bennu Yıldırımlar, Ceyda Düvenci, Evrim Solmaz, Özge Özder, Deniz Uğur ile beraber rol aldı.

23 Aralık 2014 tarihinde TRT ekranlarında yayınına başlayan ve yönetmenliğini Kudret Sabancı’nın yaptığı Bir Osmanlı Polisiyesi olan “Filinta” adlı dizide Serhat Tutumluer “Boris Zaharyas” karakterini canlandırırken başrollerde Mehmet Özgür(Kadı Gıyaseddin Hatemi), Onur Tuna (Filinta Mustafa), Damla Aslanalp (Lara Zaharyas), Yosi Mizrahi (Esad Paşa), Naz Elmas (Azize), Bülent Alkış (Padişah), Kayra Şenocak (Hasan) gibi isimler rol almıştır.

Serhat Tutumluer, 2007 yılında tiyatro oyuncusu Senan Kara ile evlendi. Bir oğlu vardır.

2016 yılında başrollerini Barış Kılıç, Tuvana Türkay, Serhat Tutumluer, Gülçin Santırcıoğlu ve Kenan Bal'inin paylaştıkları "Oyunbozan" adlı dizide rol aldı.



Ödülleri:

2009 - 14.Sadri Alışık Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu (Devrim Arabaları)

2008 - 27.İstanbul Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu (Ara)

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :

Yastık Adam (Mehmet Ergen)

Kız Tavlama Sanatı (Talimhane Tiyatrosu-Mehmet Ergen)

Oyunun Oyunu (İstanbul BKM - Mehmet Ergen)

Bir Sevda Türküsü (Ankara Devlet Tiyatrosu - Ejder Akışık)

Budala (Ankara Devlet Tiyatrosu - Bozkurt Kuruç)

Giordano Bruno (Ankara Devlet Tiyatrosu - Erhan Gökgücü)

Küçük Nasrettin - Kukla Oyunu (Ankara Devlet Tiyatrosu - Soner Ağın)

Aşk Delisi (Aksanat - Mehmet Ergen)

Bir de Yolluk (Aksanat - Mehmet Ergen)

Küller Küllere (Aksanat - Mehmet Ergen)

Hamlet (İzmit Şehir Tiyatrosu - Işıl Kasapoğlu)

Sokağa Çıkma Yasağı (İzmit Şehir Tiyatrosu - Cüneyt Çalışkur)

Hakimiyet-i Milliye Aşevi (İzmit Şehir Tiyatrosu - Cüneyt Türel)

Nasrettin Hoca (İzmit Şehir Tiyatrosu - Işıl Kasapoğlu ve Melih Düzenli)

Kuvayi Milliye Destanı - Kukla Oyunu (İzmit Şehir Tiyatrosu - Melih Düzenli)

Üç Kuruşluk Opera (İzmit Şehir Tiyatrosu - M.Kith Kay)

Karar Kimin (İzmit Şehir Tiyatrosu - Şakir Gürzumar)

İsli Sisli Pis Puslu (İzmit Şehir Tiyatrosu - Yaşar Özveri ve Yücel Ertan)

Bahar Noktası (İzmit Şehir Tiyatrosu - Yücel Erten)

Şahmeran Hikayesi - Gölge Kukla Oyunu (İzmit Şehir Tiyatrosu - Ebru Kara Dehekli)

Cimri (İzmit Şehir Tiyatrosu)

Yedi Cüceler ve Dev (Eskişehir - Çocuk Oyunu)

Filmleri ve Dizileri :

2016 - Oyunbozan (Mahir Yamaner) (TV Dizisi)

2015 - Filinta "Bin Yılın Şafağında" (Boris Zaharyas) (TV Dizisi)

2014 - Filinta "Bir Osmanlı Polisiyesi (Boris Zaharyas) (TV Dizisi)

2011 - Yeraltı (Cevat) (Sinema Filmi)

2011 - 2013 - Umutsuz Ev Kadınları (Sinan)(TV Dizisi)

2010 - Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (Yüzbaşı Metin Orhun) (TV Dizisi)

2009 - Siyah Beyaz (Ayten'in Sevgilisi) (Sinema Filmi)

2009 - Kıskanmak (Halit) (Sinema Filmi)

2009 - Kül ve Ateş (Ömer Toprak) (TV Dizisi)

2008 - Devrim Arabaları (İsmet) (Sinema Filmi)

2008 - Ayışığı (Kemal Aydost) (TV Dizisi)

2007 - Ara (Veli) (Sinema Filmi)

2006 - 2007 - Ezo Gelin (Kadim Avşar)(TV Dizisi)

2006 - Esir Kalpler (Demir Uyguner) (TV Dizisi)

2006 - Erkekler Ağlamaz (Murat) (TV Dizisi)

2006 - Arthur ile Minimoylar (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2005 - Cenneti Beklerken (Nakkaş Eflatun) (Sinema Filmi)

2004 - Sahra (Mithat Demircan) (TV Dizisi)

2004 - Kasırga İnsanları (Alphan) (TV Dizisi)

2004 - Büyü (Tarık) (Sinema Filmi)

2003 - Çaylak (Asım) (TV Dizisi)

1996 - Tersine Akan Nehir (TV Dizisi)