Serhat Ulueren Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

Doğum tarihi : ??.??.1968

Serhat Ulueren kaç yaşında :

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Meslek : Gazeteci, TV Sunucusu

Serhat Ulueren doğum yeri : İstanbul

SERHAT ULUEREN BİYOGRAFİSİ

Telegol programının sunuculuğunu yapmaktadır.

Serhat Ulueren, 1968 yılında İstanbul’da doğmuştur. Kendinden 2 yaş büyük ablası vardır. Annesi babasından O 2 yaşında gelmeden önce boşanmış ve gazeteci Şemsi Sılkım ile evlenmiştir. Yıllarca Antalya’da kaldı. Daha sonra İstanbul’a geldiler. Motor Meslek Lisesi mezunudur. Gazeteciliğe de üvey babasının desteği ile başlamıştır.

Motor Meslek Lisesinden mezun olduktan sonra Tercüman Gazetesi’nin elektrik bölümünde işe başladı. İlk kez 1988 yılında Tercüman Gazetesi’nin adına İstanbul’un ücra köşelerinde oynanan amatör küme maçlarına gitmeye başladı.

1992 yılında Şansal Büyüka’nın daveti üzerine Galatasaray muhabiri olarak Kanal 6’ya geçti. 1994 yılının Aralık ayında Şansal Büyüka ve ekibi Kanal D’ye geçti. Serhat Ulueren ise Kanal 6’nın o zamanki sahibi olan Ahmet Özal ile görüşmesi üzerine Kanal 6’ya Spor Müdürü oldu. Fakat 1 ay sonra dışarılarda haber kovalamak, özel işler yapmak, son dakika haberlerini iletmek istediğinden; müdür olmaktan vazgeçen Serhat Ulueren, yerine Meydan Gazetesi’nden Faik Çetiner’in gelmesini istedi ve Ahmet Özal’a da kabul ettirdi.



Acun Ilıcalı'nın satın aldığı TV8'e veda eden Serhat Ulueren'in sunduğu, Kaya Çilingiroğlu, Erman Toroğlu, Ziya Şengül ve Gökmen Özdenak'ın yorumcu olarak yer aldığı Telegol programı Ağustos 2014 ayında Skyturk 360TV ile anlaştı. Yeni kanalında anlaşma sağlanamayan Erman Toroğlu kadroda yer almadı. Telegol programı 360TV'de yayınına 29 Aralık 2016 tarihinde son verildi.

Serhat Ulueren, beden eğitimi öğretmeni Şerife Deniz Ulueren ile evlidir.