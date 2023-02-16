Serhat Yesilordek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serhat Yesilordek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serhat Yesilordek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serhat Yesilordek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serhat Yesilordek 14 Mart 1999 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Serhat Yeşilördek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serhat Yesilordek Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Serhat Yesilordek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

68 Aksaray Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. 68 Aksaray Belediye Spor takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Serhat Yesilordek'nin 68 Aksaray Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Serhat Yesilordek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serhat Yesilordek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Serhat Yesilordek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serhat Yesilordek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2018 yılında Gebzespor

28 Ağu 2019 yılında Sultanbeyli Bld

20 Ocak 2021 yılında Afyonspor

3 Eylül 2021 yılında Kırşehir Bld

19 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

23 Ağu 2022 yılında 68 Aksaray Bld

Serhat Yesilordek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serhat Yesilordek şuan 68 Aksaray Belediye Spor takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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