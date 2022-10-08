Seri Çözgü Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Seri Çözgü Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Seri Çözgü Makinesi Operatörü ne iş yapar, Seri Çözgü Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Seri Çözgü Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Seri Çözgü Makinesi Operatörü Tanımı;

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Seri Çözgü Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Seri Çözgü Makinesi Operatörü Maaşları

Seri Çözgü Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Seri Çözgü Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Seri Çözgü Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.37

Meslek Adı :

Seri Çözgü Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Seri Çözgü Makinesi Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, seri çözgü makinesinin günlük kontrol ve bakımını yapma, seri çözgü makinesi ile çözgü çekme vb. bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Seri Çözgü Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Çalışma alanını kontrol etmek ve düzenini sağlamak,

b) Seri çözgü makinesinin günlük kontrol ve bakımını yapmak,

c) Seri çözgü makinesinin genel temizliğinin yapılmasını sağlamak,

d) Basit arızaları gidermek, büyük arızaları yetkiliye bildirmek,

e) Bobinleri kafeslere (cağlığa) yerleştirmek,

f) Kafesi (cağlığı) kontrol ederek çözgü makinesini çalıştırmak, g) Kafes gerginlik, tambur baskı ve tarak ayarlarını yapmak,

h) Makara (levent) takarak, makara, iplik hızı ve sayaç ayarlarını yapmak,

i) Çözgü parti değişikliği yapmak,

j) Çözgü akışını izlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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