Seri Üretim Elemanı (Kuyumculuk) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Seri Üretim Elemanı (Kuyumculuk) görev tanımı nedir, Seri Üretim Elemanı (Kuyumculuk) ne iş yapar, Seri Üretim Elemanı (Kuyumculuk) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Seri Üretim Elemanı (Kuyumculuk) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Seri Üretim Elemanı (Kuyumculuk) Tanımı;

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Seri Üretim Elemanı (Kuyumculuk) Maaşı Ne Kadar? 2022 Seri Üretim Elemanı (Kuyumculuk) Maaşları

Seri Üretim Elemanı (Kuyumculuk) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Seri Üretim Elemanı (Kuyumculuk) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Seri Üretim Elemanı (Kuyumculuk) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7313.36

Meslek Adı :

Seri Üretim Elemanı (Kuyumculuk)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Mücevher Ve Değerli Metaller İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Seri üretilen kuyumculuk ürünlerinin tesviye, zımpara, montaj gibi tezgâh işlemlerini ve astar hazırlamak, preste model basmak gibi tezgâh dışı işlemlerini yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Seri Üretim Elemanı (Kuyumculuk); İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG, çevre koruma ve kalite önlemlerini uygulamak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Tezgâh işlemleri ile ilgili, tesviye ve zımpara yapmak, ürünleri monte etmek, kaynak(sert lehim) yapmak, lazer kaynak yapmak, kaynatılan ürünleri tesviyeye hazırlamak, ürün aksesuarlarını hazırlamak, boylama yapmak, el işi zincir yapmak,

d) Tezgâh dışı işlemler ile ilgili, astar/tel hazırlamak, preste model basmak, kaynak (sert lehim) metallerini ergitmek, tünel fırında alt astarlı ürün kaynaklamak, metali/ürünü tavlamak, Hollow ve şarnel ürünlerin içindeki metali boşaltmak,

e) Makine ve ekipmanların bakım onarımını yapmak,

f) Meslekî gelişim faaliyetlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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