Serie A'da gol düellosu şeklinde geçen maçta kazanan çıkmadı. 5. haftanın beklenen mücadelesi Milan - Roma maçında, 6 gol çıkmasına rağmen galip gelen olmadı. 3-3 sonuçlanan maçta, milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giydi.

Maça hızlı başlayan Milan, Zlatan Ibrahimovic ile henüz 2. dakikada öne geçmeyi başardı. Milan'ın golü çabuk karşılık vermek isteyen Roma, Edin Dzeko ile 14. dakikada beraberliği yakaladı. İlk yarısı 1-1 sonuçlanan mücadelenin ikinci yarısında 4 gol birden kaydedildi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan taraf Milan, Saelemaekers'in golüyle 2-1 öne geçti. Milan'ın üstünlüğünü bir kez daha bozan Roma, Veretout ile 71. dakikada 2-2'lik beraberliği yakaladı.

Mücadelenin oldukça hareketli geçen son 10 dakikasına da iki gol sığdı. Milan, 79. dakikada Ibrahimovic ile bir kez daha öne geçti. Bu üstünlüğünü yine koruyamayan Milan, 84. dakikada Kumbulla'nın golüne engel olamadı ve mücadele 3-3 sonuçlandı.