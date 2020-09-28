Serie A'nın ikinci haftasında Roma ile Juventus karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma 2-2 sona erdi. Roma'nın gollerini 31 (penaltı) ve 45'te Jordan Veretout kaydetti. Juventus'un gollerini 44 (penaltı) ve 69'de Cristiano Ronaldo attı.

Adrien Rabiot'nun 62'de çift sarıdan atılmasıyla 10 kişi kalan Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral süre alamadı. Bu sonuçla Roma ilk puanını aldı. Juventus ise puanını 4'e yükseltti.

Karşılaşmada 2 kez ağları sarsan Cristiano Ronaldo, 450 golle, Manchester United'a transfer olduğu 2003-2004 sezonundan bu yana Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla gol atan futbolcu konumunda. Portekizli yıldız; Manchester United'da 84, Real Madrid'de 311, Juventus'ta ise 55 kez gol sevinci yaşadı.