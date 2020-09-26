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  3. Serie A'da taraftarlar futbola doydu: Inter 4-3 Fiorentina

Serie A'da taraftarlar futbola doydu: Inter 4-3 Fiorentina

İtalya Serie A'da ikinci hafta maçları oynandı. İlk haftayı boş geçen Inter, sezonun ilk maçına Fiorentina karşısında çıktı. Nefesleri kesen maçta, Inter, Fiorentina'yı 4-3 mağlup etti.

İtalya Serie A'da ikinci hafta maçları oynandı. İlk haftayı boş geçen Inter, sezonun ilk maçına Fiorentina karşısında çıktı. Nefesleri kesen maçta, Inter, Fiorentina'yı 4-3 mağlup etti. Başından itibaren temponun durmadığı karşılaşmada, ilk gol Fiorentina'dan geldi. Christian Kouame takımını 3. dakikada 1-0 öne geçirdi. Bu gole ancak ilk yarının sonlarında karşılık veren Inter, Lautaro Martinez'in golü ile ilk yarıyı 1-1 beraberlikle kapattı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Karşılaşma, müthiş temposuna ve gollerine ikinci yarıda kavuştu. İkinci 45 dakika boyunca gel gitlerin yaşandığı maçta, 52. dakikda Federico Ceccherini kendi kalesine attığı golle Inter'in 2-1 öne geçmesini sağladı. 5 dakika sonra Fiorentina adına sahneye Gaetano Castrovilli çıktı ve maça 2-2 ile denge geldi. 

Bu golden 6 dakika sonra ise Federico Chiesa sahneye çıktı ve Fiorentina'nın 3. golünü kaydetti. Ancak pes etmeyen Inter, 87 ve 89'da bulduğu art arda goller ile mücadeleden 4-3 galip ayrıldı. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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