Serif Berbic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serif Berbic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Serif Berbic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Serif Berbic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Serif Berbic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serif Berbic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Serif Berbic

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serif Berbic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serif Berbic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serif Berbic 25 Kasım 2001 tarihinde Uznach şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Aslen İsviçre,Bosna-Hersek uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Serif Berbić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serif Berbic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Assist di Petar Strugar yapmaktadır. Serif Berbic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lugano futbol takımında oynamaktadır. FC Lugano takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Serif Berbic'nin FC Lugano ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Serif Berbicboyu ve yaşı kaç

Serif Berbic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Serif Berbic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Serif Berbic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serif Berbic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Luzern U18

1 Temmuz 2019 yılında Luzern U21

1 Temmuz 2020 yılında Rapperswil-Jona

10 Ağu 2020 yılında GC Zürich U21

30 Haziran 2022 yılında Rapperswil-Jona

4 Ağu 2022 yılında FC Lugano

Serif Berbic kimdir

Serif Berbic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serif Berbic şuan FC Lugano takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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Serif Berbic nereli

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