Serif Mulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serif Mulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serif Mulic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Serif Mulic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Serif Mulic 4 Ocak 2003 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Serif Mulic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Serif Mulic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Novi Pazar U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar U19 takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Serif Mulic'nin FK Novi Pazar U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Serif Mulic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Serif Mulic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Partizan U19
6 Ağustos 2021 yılında Brodarac U19
1 Temmuz 2022 yılında FK Brodarac
10 Şubat 2023 yılında Novi Pazar U19
Serif Mulic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Serif Mulic şuan FK Novi Pazar U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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