Serif Mulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serif Mulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Serif Mulic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Serif Mulic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.