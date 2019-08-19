Şerif'ten Türkiye'ye teşekkür: 'Erdoğan'ın dinamik ve vizyoner liderliği..'

Pakistan'ın ana muhalefet partisi olan Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Şahbaz Şerif paylaşımında, "Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Pakistan Müslüman Ligi-Navaz adına Türkiye'ye, Keşmir konusunda Pakistan'a güçlü ve kararlı desteği için teşekkür ediyorum." dediç

"PARTİM VE BEN KARDEŞLİK BAĞINI KARARLI ŞEKİLDE SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bu durumu Türkiye'nin uzun süredir güvenilir ve içten dostluğun bir işareti olarak nitelendiren Şerif, "Sizi temin ederim ki, partim ve ben bu kardeşlik bağını kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN DİNAMİK VE VİZYONER LİDERLİĞİ..."

Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dinamik ve vizyoner liderliği altında Türkiye için daha fazla refah ve başarı için dua ettiğini belirtti.

Çin ile Pakistan için "Demir kardeşler" benzetmesinde bulunan Şerif, Keşmir konusunda Pakistan'a verdiği destek için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e ayrıca teşekkürlerini iletti.