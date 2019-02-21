Serik Belediyespor 1 - 1 Cizre Spor / Maç Özeti
TFF 3. Lig 3. Grup 22. hafta maçında Serik Belediyespor, Cizre Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 22. hafta maçında Serik Belediyespor, Cizre Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Serik Belediyespor ve Cizre Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 22. hafta maçında Serik Belediyespor sahasında Cizre Spor ile 17.02.2019 13:30'da karşılaştı. Serik İsmail Oğan - Antalya - Serik stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Serik Belediyespor - Cizre Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Serik İsmail Oğan - Antalya - Serik stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
Serik İsmail Oğan - Antalya - Serik
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.02.2019 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Alpaslan Şen(hakem), Metin Cebeci(1. Yardımcı Hakem), Mesut Hakalmaz(2. Yardımcı Hakem), Murat Kasap(dördüncü Hakem)
Serik Belediyespor İlk 11
25. Orkun Özdemir, 4. Kaan Dorak, 6. Samet Alp, 7. Çağlar Özel, 17. Ahmet Teker, 20. Mehmet Kaya, 21. Alican Tez, 28. Arda Kürşat Kaya, 55. Burçin Yüksel, 77. Erdi Taşkent, 92. Atakan Cangöz
Yedekler
39. Armağan Önür, 2. Taner Kahriman, 3. Erdal Pekdemir, 8. Rauf Öktem, 34. Sertaç Gökaltın, 35. Cenk Şen, 54. Berkay Toker
Teknik Sorumlu
Mehmet Şansal
Goller
Kaan Dorak,56.dk (H)
Kartlar
Sarı Kart Mehmet Kaya 63.dk, Sarı Kart Alican Tez 45+1.dk, Sarı Kart Atakan Cangöz 89.dk, Sarı Kart Sertaç Gökaltın 85.dk, Sarı Kart Arda Kürşat Kaya 60.dk
Oyundan Çıkanlar
Mehmet Kaya 78.dk, Arda Kürşat Kaya 88.dk
Oyuna Girenler
Sertaç Gökaltın 78.dk, Berkay Toker 88.dk
Cizre Spor İlk 11
25. Engin Tuna, 3. Emre Yüksektepe, 5. Safa Yıldırım, 17. Cemal Doğu, 19. Burak Koçer, 21. Mehmet Albayrak, 33. Emrah Çalışlar, 34. Yaşar Kaan Yılmaz, 47. Nureddin Ersoy, 55. Atilla Erel, 61. Semih Mustafa Usta
Yedekler
58. Nevzat Çizmeci, 4. Emrah Günaydın, 14. Sayim Çelik, 23. Ahmet Sarı, 35. Mert Yıldırım, 92. Serhat Bütün, 97. Mustafa Çoşkun
Teknik Sorumlu
Erkan Bölükbaş
Goller
Mehmet Albayrak,15.dk (H)
Kartlar
Sarı Kart Emre Yüksektepe 38.dk, Sarı Kart Emrah Çalışlar 60.dk, Sarı Kart Burak Koçer 90+3.dk, Çift Sarı Kart Cemal Doğu 60.dk
Oyundan Çıkanlar
Semih Mustafa Usta 90+5.dk, Yaşar Kaan Yılmaz 90+3.dk
Oyuna Girenler
Mert Yıldırım 90+5.dk, Emrah Günaydın 90+3.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Bayburt İl Özel İdare
|22
|14
|6
|2
|33
|12
|48
|21
|2
|Kocaelispor
|22
|12
|4
|6
|27
|20
|40
|7
|3
|Serik Belediyespor
|22
|10
|9
|3
|25
|18
|39
|7
|4
|Karacabey Birlikspor
|22
|11
|4
|7
|29
|27
|37
|2
|5
|Yeni Çorumspor
|22
|11
|2
|9
|31
|23
|35
|8
|6
|Payasspor
|22
|10
|4
|8
|22
|23
|34
|-1
|7
|Halide Edip Adıvar SK
|22
|8
|8
|6
|24
|26
|32
|-2
|8
|Turgutluspor
|22
|9
|4
|9
|33
|31
|31
|2
|9
|24 Erzincanspor
|22
|8
|5
|9
|30
|28
|29
|2
|10
|Diyarbekirspor
|22
|8
|5
|9
|25
|25
|29
|0
|11
|Muğlaspor
|22
|7
|5
|10
|21
|21
|26
|0
|12
|1461 Trabzon
|22
|5
|11
|6
|19
|20
|26
|-1
|13
|Cizrespor
|22
|5
|10
|7
|17
|23
|25
|-6
|14
|Gölcükspor
|22
|6
|6
|10
|13
|21
|24
|-8
|15
|Bağcılar SK
|22
|5
|8
|9
|25
|29
|23
|-4
|16
|Fatsa Belediyespor
|22
|5
|8
|9
|17
|24
|23
|-7
|17
|Ankara Adliyespor
|22
|3
|10
|9
|21
|24
|19
|-3
|18
|Bucaspor
|22
|3
|7
|12
|18
|35
|16
|-17
Fikstür
|16.02.2019
|1461 Trabzon
|2-0
|Muğlaspor
|17.02.2019
|Halide Edip Adıvar SK
|1-0
|Bayburt Grup Özel İdare
|17.02.2019
|Gölcükspor
|0-2
|Karacabey Birlikspor
|17.02.2019
|Fatsa Belediyespor
|2-1
|Ankara Adliyespor
|17.02.2019
|Bucaspor
|0-0
|Anadolu Bağcılar SK
|17.02.2019
|Turgutluspor
|3-2
|Çorum Belediyespor
|17.02.2019
|24 Erzincanspor
|5-1
|Kocaelispor
|17.02.2019
|Serik Belediyespor
|1-1
|Cizrespor
|17.02.2019
|Payasspor
|1-0
|Karaköprü Belediyespor
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.