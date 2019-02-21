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Serik Belediyespor 1 - 1 Cizre Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 3. Grup 22. hafta maçında Serik Belediyespor, Cizre Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Serik Belediyespor 1 - 1 Cizre Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 3. Grup 22. hafta maçında Serik Belediyespor, Cizre Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Serik Belediyespor ve Cizre Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 22. hafta maçında Serik Belediyespor sahasında Cizre Spor ile 17.02.2019 13:30'da karşılaştı. Serik İsmail Oğan - Antalya - Serik stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Serik Belediyespor - Cizre Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Serik İsmail Oğan - Antalya - Serik stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Serik İsmail Oğan - Antalya - Serik

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.02.2019 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ
Alpaslan Şen(hakem), Metin Cebeci(1. Yardımcı Hakem), Mesut Hakalmaz(2. Yardımcı Hakem), Murat Kasap(dördüncü Hakem)

SERİK BELEDİYESPORSerik Belediyespor

Serik Belediyespor İlk 11
25. Orkun Özdemir, 4. Kaan Dorak, 6. Samet Alp, 7. Çağlar Özel, 17. Ahmet Teker, 20. Mehmet Kaya, 21. Alican Tez, 28. Arda Kürşat Kaya, 55. Burçin Yüksel, 77. Erdi Taşkent, 92. Atakan Cangöz

Yedekler
39. Armağan Önür, 2. Taner Kahriman, 3. Erdal Pekdemir, 8. Rauf Öktem, 34. Sertaç Gökaltın, 35. Cenk Şen, 54. Berkay Toker

Teknik Sorumlu
Mehmet Şansal

Goller
Kaan Dorak,56.dk (H)

Kartlar
Sarı Kart Mehmet Kaya 63.dk, Sarı Kart Alican Tez 45+1.dk, Sarı Kart Atakan Cangöz 89.dk, Sarı Kart Sertaç Gökaltın 85.dk, Sarı Kart Arda Kürşat Kaya 60.dk

Oyundan Çıkanlar
Mehmet Kaya 78.dk, Arda Kürşat Kaya 88.dk

Oyuna Girenler
Sertaç Gökaltın 78.dk, Berkay Toker 88.dk

CİZRE SPORCizre Spor

Cizre Spor İlk 11
25. Engin Tuna, 3. Emre Yüksektepe, 5. Safa Yıldırım, 17. Cemal Doğu, 19. Burak Koçer, 21. Mehmet Albayrak, 33. Emrah Çalışlar, 34. Yaşar Kaan Yılmaz, 47. Nureddin Ersoy, 55. Atilla Erel, 61. Semih Mustafa Usta

Yedekler
58. Nevzat Çizmeci, 4. Emrah Günaydın, 14. Sayim Çelik, 23. Ahmet Sarı, 35. Mert Yıldırım, 92. Serhat Bütün, 97. Mustafa Çoşkun

Teknik Sorumlu
Erkan Bölükbaş

Goller
Mehmet Albayrak,15.dk (H)

Kartlar
Sarı Kart Emre Yüksektepe 38.dk, Sarı Kart Emrah Çalışlar 60.dk, Sarı Kart Burak Koçer 90+3.dk, Çift Sarı Kart Cemal Doğu 60.dk

Oyundan Çıkanlar
Semih Mustafa Usta 90+5.dk, Yaşar Kaan Yılmaz 90+3.dk

Oyuna Girenler
Mert Yıldırım 90+5.dk, Emrah Günaydın 90+3.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Bayburt İl Özel İdare22146233124821
2Kocaelispor2212462720407
3Serik Belediyespor2210932518397
4Karacabey Birlikspor2211472927372
5Yeni Çorumspor2211293123358
6Payasspor221048222334-1
7Halide Edip Adıvar SK22886242632-2
8Turgutluspor229493331312
924 Erzincanspor228593028292
10Diyarbekirspor228592525290
11Muğlaspor2275102121260
121461 Trabzon225116192026-1
13Cizrespor225107172325-6
14Gölcükspor226610132124-8
15Bağcılar SK22589252923-4
16Fatsa Belediyespor22589172423-7
17Ankara Adliyespor223109212419-3
18Bucaspor223712183516-17

Fikstür

16.02.20191461 Trabzon2-0Muğlaspor
17.02.2019Halide Edip Adıvar SK1-0Bayburt Grup Özel İdare
17.02.2019Gölcükspor0-2Karacabey Birlikspor
17.02.2019Fatsa Belediyespor2-1Ankara Adliyespor
17.02.2019Bucaspor0-0Anadolu Bağcılar SK
17.02.2019Turgutluspor3-2Çorum Belediyespor
17.02.201924 Erzincanspor5-1Kocaelispor
17.02.2019Serik Belediyespor1-1Cizrespor
17.02.2019Payasspor1-0Karaköprü Belediyespor

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