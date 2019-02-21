Serik Belediyespor 1 - 1 Cizre Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 3. Grup 22. hafta maçında Serik Belediyespor, Cizre Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Serik Belediyespor ve Cizre Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 22. hafta maçında Serik Belediyespor sahasında Cizre Spor ile 17.02.2019 13:30'da karşılaştı. Serik İsmail Oğan - Antalya - Serik stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Serik Belediyespor - Cizre Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Serik İsmail Oğan - Antalya - Serik stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Serik İsmail Oğan - Antalya - Serik



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.02.2019 13:30



MAÇIN HAKEMLERİ

Alpaslan Şen(hakem), Metin Cebeci(1. Yardımcı Hakem), Mesut Hakalmaz(2. Yardımcı Hakem), Murat Kasap(dördüncü Hakem)

Serik Belediyespor

Serik Belediyespor İlk 11

25. Orkun Özdemir, 4. Kaan Dorak, 6. Samet Alp, 7. Çağlar Özel, 17. Ahmet Teker, 20. Mehmet Kaya, 21. Alican Tez, 28. Arda Kürşat Kaya, 55. Burçin Yüksel, 77. Erdi Taşkent, 92. Atakan Cangöz



Yedekler

39. Armağan Önür, 2. Taner Kahriman, 3. Erdal Pekdemir, 8. Rauf Öktem, 34. Sertaç Gökaltın, 35. Cenk Şen, 54. Berkay Toker



Teknik Sorumlu

Mehmet Şansal



Goller

Kaan Dorak,56.dk (H)



Kartlar

Sarı Kart Mehmet Kaya 63.dk, Sarı Kart Alican Tez 45+1.dk, Sarı Kart Atakan Cangöz 89.dk, Sarı Kart Sertaç Gökaltın 85.dk, Sarı Kart Arda Kürşat Kaya 60.dk



Oyundan Çıkanlar

Mehmet Kaya 78.dk, Arda Kürşat Kaya 88.dk



Oyuna Girenler

Sertaç Gökaltın 78.dk, Berkay Toker 88.dk

Cizre Spor

Cizre Spor İlk 11

25. Engin Tuna, 3. Emre Yüksektepe, 5. Safa Yıldırım, 17. Cemal Doğu, 19. Burak Koçer, 21. Mehmet Albayrak, 33. Emrah Çalışlar, 34. Yaşar Kaan Yılmaz, 47. Nureddin Ersoy, 55. Atilla Erel, 61. Semih Mustafa Usta



Yedekler

58. Nevzat Çizmeci, 4. Emrah Günaydın, 14. Sayim Çelik, 23. Ahmet Sarı, 35. Mert Yıldırım, 92. Serhat Bütün, 97. Mustafa Çoşkun



Teknik Sorumlu

Erkan Bölükbaş



Goller

Mehmet Albayrak,15.dk (H)



Kartlar

Sarı Kart Emre Yüksektepe 38.dk, Sarı Kart Emrah Çalışlar 60.dk, Sarı Kart Burak Koçer 90+3.dk, Çift Sarı Kart Cemal Doğu 60.dk



Oyundan Çıkanlar

Semih Mustafa Usta 90+5.dk, Yaşar Kaan Yılmaz 90+3.dk



Oyuna Girenler

Mert Yıldırım 90+5.dk, Emrah Günaydın 90+3.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Bayburt İl Özel İdare 22 14 6 2 33 12 48 21 2 Kocaelispor 22 12 4 6 27 20 40 7 3 Serik Belediyespor 22 10 9 3 25 18 39 7 4 Karacabey Birlikspor 22 11 4 7 29 27 37 2 5 Yeni Çorumspor 22 11 2 9 31 23 35 8 6 Payasspor 22 10 4 8 22 23 34 -1 7 Halide Edip Adıvar SK 22 8 8 6 24 26 32 -2 8 Turgutluspor 22 9 4 9 33 31 31 2 9 24 Erzincanspor 22 8 5 9 30 28 29 2 10 Diyarbekirspor 22 8 5 9 25 25 29 0 11 Muğlaspor 22 7 5 10 21 21 26 0 12 1461 Trabzon 22 5 11 6 19 20 26 -1 13 Cizrespor 22 5 10 7 17 23 25 -6 14 Gölcükspor 22 6 6 10 13 21 24 -8 15 Bağcılar SK 22 5 8 9 25 29 23 -4 16 Fatsa Belediyespor 22 5 8 9 17 24 23 -7 17 Ankara Adliyespor 22 3 10 9 21 24 19 -3 18 Bucaspor 22 3 7 12 18 35 16 -17

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