TFF 2. Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor. Kırmızı Grupta oynanacak maçlardan birisi de Serik Belediyespor - Pendikspor karşılaşması. İki takımda bu zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak yeni sezona etkili bir giriş yapmak istiyor. Peki, Peki, Serik Belediyespor - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

SERİK BELEDİYESPOR - PENDİKSPOR NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta, Serik Belediyespor ve Pendikspor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele, 20 Eylül Pazar (bugün) saat 15.30'da izleyicilerle buluşacak. Karşılaşma, Serik İsmail Oğan stadında, hakem Davut Dakul Çelik yönetmenliğinde oynanacak. Davut Dakul Çelik'in yardımcılıklarını ise Uğur Önay ve Muratcan Ilgaz üstlenecek.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

TFF ve Misli.com'un yayın hakları anlaşması üzerine bazı TFF 2. Lig ve 3. Lig maçları canlı yayınlanacaktı. Ancak Misli.com.'un bu hafta canlı yayınlayacağı maçlar listesinde, Serik Belediyespor ve Pendikspor maçı bulunmuyor.