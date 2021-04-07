Serik Belediyespor 1-0 Silahtaroğlu Van Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Serik Belediyespor, Silahtaroğlu Van Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Serik Belediyespor, Silahtaroğlu Van Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Serik Belediyespor ve Silahtaroğlu Van Spor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 32. hafta maçında Serik Belediyespor sahasında Silahtaroğlu Van Spor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Serik İsmail Oğan stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Serik Belediyespor - Silahtaroğlu Van Spor maçı skoru ne oldu?
Serik Belediyespor, Silahtaroğlu Van Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
Serik Belediyespor 1-0 Silahtaroğlu Van Spor
Serik Belediyespor Silahtaroğlu Van Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Serik İsmail Oğan
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00
Serik Belediyespor 1- 0 Silahtaroğlu Van Spor
Maçının Hakemleri
Adnan Deniz Kayatepe(hakem), Mert Baykal(1. Yardımcı Hakem), Sabri Öğe(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Çakır(dördüncü Hakem)
Serik Belediyespor İlk 11
13. İbrahim Demir, 7. Atakan Cangöz, 9. Murat Gürbüzerol, 10. Sinan Kalaycı, 14. Ahmet Bahçıvan, 20. Yusuf Onur Arıkan, 23. Abdulsamet Burak, 25. Murat Erdemir, 26. Cenk Kaplan, 28. Burak Albayrak, 55. Emre Bekir
Yedekler
1. Ahmet Özden, 6. Ergün Nazlı, 8. Mahsun Çapkan, 12. Bahadır Çiloğlu, 16. Raif Demir, 18. Tufan Kelleci, 30. Kaan Mert Nasırcılar, 77. Yusuf Çelik, 91. Melih Bostan, 99. Ahmet Atik
Teknik Sorumlu
Engin Korukır
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Silahtaroğlu Van Spor İlk 11
45. Aydın Bağ, 88. Emre Özkan, 4. Şiyar Kepir, 93. Barış Gök, 8. Abdulkadir Özdemir, 98. Sedat Komi, 23. Üzeyir Ergün, 10. Sedat Cengiz, 77. Ali Say, 95. Muhammet Mahmut Emir, 55. Burhan Arman
Yedekler
1. Bekir Demircan, 96. Yakup Demir, 30. Rüştü Hanlı, 6. Berkan İbrahim Çakır, 38. Mehmet Ali Yurdakul, 20. Selim Kayacı, 19. Ömer Yıldız, 9. Utku Şen
Teknik Sorumlu
Sebahattin Akgül
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|32
|24
|6
|2
|71
|21
|78
|50
|2
|Sakaryaspor
|32
|16
|12
|4
|56
|30
|60
|26
|3
|Kırşehir Belediyespor
|32
|17
|8
|7
|45
|25
|59
|20
|4
|Van Spor
|32
|17
|6
|9
|51
|29
|57
|22
|5
|Kırklarelispor
|32
|15
|12
|5
|47
|26
|57
|21
|6
|Bodrumspor
|32
|16
|7
|9
|67
|41
|55
|26
|7
|Etimesgut Belediyespor
|32
|15
|7
|10
|51
|27
|52
|24
|8
|Turgutluspor
|32
|15
|4
|13
|40
|45
|49
|-5
|9
|Tarsus İdman Yurdu
|32
|13
|9
|10
|51
|41
|48
|10
|10
|Serik Belediyespor
|32
|12
|12
|8
|45
|39
|48
|6
|11
|Karacabey Belediyespor
|32
|12
|8
|12
|40
|35
|44
|5
|12
|Pendikspor
|32
|12
|5
|15
|50
|42
|41
|8
|13
|Pazarspor
|32
|11
|5
|16
|50
|55
|38
|-5
|14
|Sivas Belediyespor
|32
|8
|13
|11
|42
|41
|37
|1
|15
|Bayburt Özel İdare Spor
|32
|11
|4
|17
|40
|52
|37
|-12
|16
|1922 Konyaspor
|32
|9
|8
|15
|39
|41
|35
|-2
|17
|Kastamonuspor
|32
|7
|11
|14
|27
|46
|32
|-19
|18
|Elazığspor
|32
|8
|5
|19
|41
|68
|29
|-27
|19
|Mamak FK
|32
|6
|6
|20
|28
|94
|24
|-66
|20
|Kardemir Karabükspor
|32
|1
|2
|29
|11
|94
|5
|-83
Fikstür
|04.04.2021
|Başkent Akademi FK
|Bodrumspor
|07.04.2021
|Mamak FK
|0-3
|Bodrumspor
|07.04.2021
|Turgutluspor
|0-2
|Tarsus İdman Yurdu
|07.04.2021
|Serik Belediyespor
|1-0
|Van Spor
|07.04.2021
|Pendikspor
|0-0
|Karacabey Belediyespor
|07.04.2021
|Kastamonuspor
|1-1
|1922 Konyaspor
|07.04.2021
|Kardemir Karabükspor
|1-3
|Kırklarelispor
|07.04.2021
|Sivas Belediyespor
|0-1
|Kırşehir Belediyespor
|07.04.2021
|Etimesgut Belediyespor
|0-1
|Eyüpspor
|07.04.2021
|Elazığspor
|1-6
|Sakaryaspor
|07.04.2021
|Bayburt Özel İdare Spor
|2-0
|Pazarspor
Kaynak : Futbol Federasyonu