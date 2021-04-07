Serik Belediyespor 1-0 Silahtaroğlu Van Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Serik Belediyespor, Silahtaroğlu Van Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Serik Belediyespor ve Silahtaroğlu Van Spor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 32. hafta maçında Serik Belediyespor sahasında Silahtaroğlu Van Spor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Serik İsmail Oğan stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Serik Belediyespor - Silahtaroğlu Van Spor maçı skoru ne oldu? Serik Belediyespor, Silahtaroğlu Van Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Serik Belediyespor 1-0 Silahtaroğlu Van Spor Serik Belediyespor Silahtaroğlu Van Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Serik İsmail Oğan



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.04.2021 15:00



Serik Belediyespor 1- 0 Silahtaroğlu Van Spor

Maçının Hakemleri

Adnan Deniz Kayatepe(hakem), Mert Baykal(1. Yardımcı Hakem), Sabri Öğe(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Çakır(dördüncü Hakem)

Serik Belediyespor

Serik Belediyespor İlk 11

13. İbrahim Demir, 7. Atakan Cangöz, 9. Murat Gürbüzerol, 10. Sinan Kalaycı, 14. Ahmet Bahçıvan, 20. Yusuf Onur Arıkan, 23. Abdulsamet Burak, 25. Murat Erdemir, 26. Cenk Kaplan, 28. Burak Albayrak, 55. Emre Bekir



Yedekler

1. Ahmet Özden, 6. Ergün Nazlı, 8. Mahsun Çapkan, 12. Bahadır Çiloğlu, 16. Raif Demir, 18. Tufan Kelleci, 30. Kaan Mert Nasırcılar, 77. Yusuf Çelik, 91. Melih Bostan, 99. Ahmet Atik



Teknik Sorumlu

Engin Korukır



Goller

{homeGoal}



Kartlar

{homeCard}



Oyundan Çıkanlar

{homeOut}



Oyuna Girenler

{homeIn}

Silahtaroğlu Van Spor

Silahtaroğlu Van Spor İlk 11

45. Aydın Bağ, 88. Emre Özkan, 4. Şiyar Kepir, 93. Barış Gök, 8. Abdulkadir Özdemir, 98. Sedat Komi, 23. Üzeyir Ergün, 10. Sedat Cengiz, 77. Ali Say, 95. Muhammet Mahmut Emir, 55. Burhan Arman



Yedekler

1. Bekir Demircan, 96. Yakup Demir, 30. Rüştü Hanlı, 6. Berkan İbrahim Çakır, 38. Mehmet Ali Yurdakul, 20. Selim Kayacı, 19. Ömer Yıldız, 9. Utku Şen



Teknik Sorumlu

Sebahattin Akgül



Goller

{awayGoal}



Kartlar

{awayCard}



Oyundan Çıkanlar

{awayOut}



Oyuna Girenler

{awayIn}

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 32 24 6 2 71 21 78 50 2 Sakaryaspor 32 16 12 4 56 30 60 26 3 Kırşehir Belediyespor 32 17 8 7 45 25 59 20 4 Van Spor 32 17 6 9 51 29 57 22 5 Kırklarelispor 32 15 12 5 47 26 57 21 6 Bodrumspor 32 16 7 9 67 41 55 26 7 Etimesgut Belediyespor 32 15 7 10 51 27 52 24 8 Turgutluspor 32 15 4 13 40 45 49 -5 9 Tarsus İdman Yurdu 32 13 9 10 51 41 48 10 10 Serik Belediyespor 32 12 12 8 45 39 48 6 11 Karacabey Belediyespor 32 12 8 12 40 35 44 5 12 Pendikspor 32 12 5 15 50 42 41 8 13 Pazarspor 32 11 5 16 50 55 38 -5 14 Sivas Belediyespor 32 8 13 11 42 41 37 1 15 Bayburt Özel İdare Spor 32 11 4 17 40 52 37 -12 16 1922 Konyaspor 32 9 8 15 39 41 35 -2 17 Kastamonuspor 32 7 11 14 27 46 32 -19 18 Elazığspor 32 8 5 19 41 68 29 -27 19 Mamak FK 32 6 6 20 28 94 24 -66 20 Kardemir Karabükspor 32 1 2 29 11 94 5 -83

Fikstür

04.04.2021 Başkent Akademi FK Bodrumspor 07.04.2021 Mamak FK 0-3 Bodrumspor 07.04.2021 Turgutluspor 0-2 Tarsus İdman Yurdu 07.04.2021 Serik Belediyespor 1-0 Van Spor 07.04.2021 Pendikspor 0-0 Karacabey Belediyespor 07.04.2021 Kastamonuspor 1-1 1922 Konyaspor 07.04.2021 Kardemir Karabükspor 1-3 Kırklarelispor 07.04.2021 Sivas Belediyespor 0-1 Kırşehir Belediyespor 07.04.2021 Etimesgut Belediyespor 0-1 Eyüpspor 07.04.2021 Elazığspor 1-6 Sakaryaspor 07.04.2021 Bayburt Özel İdare Spor 2-0 Pazarspor

Kaynak : Futbol Federasyonu