7 Nisan 2021 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Dışişleri Bakanlığı'ndan Miltiadis Varviçyotis'e tepki!Antalyaspor 2- 4 Sivasspor | MAÇ SONUCUABD Dışişleri Bakanı Blinken: Filistin yardımları yeniden başlayacakBeşiktaş 3 - 0 Alanyaspor | MAÇ SONUCUNATO'dan Ukrayna hamlesi: Peach ile Homçak, Lviv'de görüştüSiirt İl Özel İdaresi Spor 2-1 Muğlaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuÇorum 2 - 3 Hekimoğlu Trabzon Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuKardemir Karabükspor 1-3 Kırklarelispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuTurgutluspor 0-2 Tarsus İdman Yurdu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Serik Belediyespor 1-0 Silahtaroğlu Van Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Serik Belediyespor 1-0 Silahtaroğlu Van Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Serik Belediyespor, Silahtaroğlu Van Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Serik Belediyespor 1-0 Silahtaroğlu Van Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Serik Belediyespor, Silahtaroğlu Van Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Serik Belediyespor ve Silahtaroğlu Van Spor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 32. hafta maçında Serik Belediyespor sahasında Silahtaroğlu Van Spor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Serik İsmail Oğan stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Serik Belediyespor - Silahtaroğlu Van Spor maçı skoru ne oldu?

Serik Belediyespor, Silahtaroğlu Van Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Serik Belediyespor 1-0 Silahtaroğlu Van Spor

Serik Belediyespor  Silahtaroğlu Van Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Serik İsmail Oğan

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00

Serik Belediyespor 1- 0 Silahtaroğlu Van Spor

Maçının Hakemleri
Adnan Deniz Kayatepe(hakem), Mert Baykal(1. Yardımcı Hakem), Sabri Öğe(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Çakır(dördüncü Hakem)

SERİK BELEDİYESPORSerik Belediyespor

Serik Belediyespor İlk 11
13. İbrahim Demir, 7. Atakan Cangöz, 9. Murat Gürbüzerol, 10. Sinan Kalaycı, 14. Ahmet Bahçıvan, 20. Yusuf Onur Arıkan, 23. Abdulsamet Burak, 25. Murat Erdemir, 26. Cenk Kaplan, 28. Burak Albayrak, 55. Emre Bekir

Yedekler
1. Ahmet Özden, 6. Ergün Nazlı, 8. Mahsun Çapkan, 12. Bahadır Çiloğlu, 16. Raif Demir, 18. Tufan Kelleci, 30. Kaan Mert Nasırcılar, 77. Yusuf Çelik, 91. Melih Bostan, 99. Ahmet Atik

Teknik Sorumlu
Engin Korukır

Goller
{homeGoal}

Kartlar
{homeCard}

Oyundan Çıkanlar
{homeOut}

Oyuna Girenler
{homeIn}

SİLAHTAROĞLU VAN SPORSilahtaroğlu Van Spor

Silahtaroğlu Van Spor İlk 11
45. Aydın Bağ, 88. Emre Özkan, 4. Şiyar Kepir, 93. Barış Gök, 8. Abdulkadir Özdemir, 98. Sedat Komi, 23. Üzeyir Ergün, 10. Sedat Cengiz, 77. Ali Say, 95. Muhammet Mahmut Emir, 55. Burhan Arman

Yedekler
1. Bekir Demircan, 96. Yakup Demir, 30. Rüştü Hanlı, 6. Berkan İbrahim Çakır, 38. Mehmet Ali Yurdakul, 20. Selim Kayacı, 19. Ömer Yıldız, 9. Utku Şen

Teknik Sorumlu
Sebahattin Akgül

Goller
{awayGoal}

Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
{awayIn}

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor32246271217850
2Sakaryaspor321612456306026
3Kırşehir Belediyespor32178745255920
4Van Spor32176951295722
5Kırklarelispor321512547265721
6Bodrumspor32167967415526
7Etimesgut Belediyespor321571051275224
8Turgutluspor3215413404549-5
9Tarsus İdman Yurdu321391051414810
10Serik Belediyespor32121284539486
11Karacabey Belediyespor32128124035445
12Pendikspor32125155042418
13Pazarspor3211516505538-5
14Sivas Belediyespor32813114241371
15Bayburt Özel İdare Spor3211417405237-12
161922 Konyaspor329815394135-2
17Kastamonuspor3271114274632-19
18Elazığspor328519416829-27
19Mamak FK326620289424-66
20Kardemir Karabükspor32122911945-83

Fikstür

04.04.2021Başkent Akademi FK Bodrumspor
07.04.2021Mamak FK0-3Bodrumspor
07.04.2021Turgutluspor0-2Tarsus İdman Yurdu
07.04.2021Serik Belediyespor1-0Van Spor
07.04.2021Pendikspor0-0Karacabey Belediyespor
07.04.2021Kastamonuspor1-11922 Konyaspor
07.04.2021Kardemir Karabükspor1-3Kırklarelispor
07.04.2021Sivas Belediyespor0-1Kırşehir Belediyespor
07.04.2021Etimesgut Belediyespor0-1Eyüpspor
07.04.2021Elazığspor1-6Sakaryaspor
07.04.2021Bayburt Özel İdare Spor2-0Pazarspor

Kaynak : Futbol Federasyonu 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT