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Serik Belediyespor –Sivas Belediyespor Maçı Ne Zaman, Hangi Gün, Saat Kaçta?

TFF 2.lig Beyaz Grupta Serik Belediyespor takımı ile Sivas Belediyespor takımı karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadeleyi takip etmek isteyen izleyiciler Serik Belediyespor –Sivas Belediyespor maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta sorularının cevabını arıyor.

Serik Belediyespor –Sivas Belediyespor Maçı Ne Zaman, Hangi Gün, Saat Kaçta?

Serik Belediyespor – Sivas Belediyespor arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Serik Belediyespor – Sivas Belediyespor maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.

Serik Belediyespor – Sivas Belediyespor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta

Serik Belediyespor – Sivas Belediyespor maçı 12.09.2021 tarihinde saat 16:30 itibari ile başlayacaktır.

Serik Belediyespor – Sivas Belediyespor Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip

Serik Belediyespor – Sivas Belediyespor maçının canlı skor takibini aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Skor Takip

Serik Belediyespor – Sivas Belediyespor Puan Durumu

Ev sahibi Serik Belediyespor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 1 galibiyet 0 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 3 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 2. sırada kendisine yer buldu Rakip Sivas Belediyespor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 1 galibiyet 0 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 3 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 5. sırada kendisine yer buldu

Serik Belediyespor – Sivas Belediyespor Maçının Hakemi

Karşılaşmada (H) ŞEVKET TEKER düdük çalacak

Serik Belediyespor – Sivas Belediyespor Attıkları ve Yedikleri Gol Sayıları

Serik Belediyespor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 3 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 2 averajı bulunuyor Sivas Belediyespor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 2 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 1 averajı bulunuyor

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