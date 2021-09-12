Serik Belediyespor –Sivas Belediyespor Maçı Ne Zaman, Hangi Gün, Saat Kaçta?

Serik Belediyespor – Sivas Belediyespor arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Serik Belediyespor – Sivas Belediyespor maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.

Serik Belediyespor – Sivas Belediyespor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta

Serik Belediyespor – Sivas Belediyespor maçı 12.09.2021 tarihinde saat 16:30 itibari ile başlayacaktır.

Serik Belediyespor – Sivas Belediyespor Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip

Serik Belediyespor – Sivas Belediyespor maçının canlı skor takibini aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Skor Takip

Serik Belediyespor – Sivas Belediyespor Puan Durumu

Ev sahibi Serik Belediyespor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 1 galibiyet 0 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 3 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 2. sırada kendisine yer buldu Rakip Sivas Belediyespor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 1 galibiyet 0 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 3 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 5. sırada kendisine yer buldu

Serik Belediyespor – Sivas Belediyespor Maçının Hakemi

Karşılaşmada (H) ŞEVKET TEKER düdük çalacak

Serik Belediyespor – Sivas Belediyespor Attıkları ve Yedikleri Gol Sayıları

Serik Belediyespor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 3 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 2 averajı bulunuyor Sivas Belediyespor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 2 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 1 averajı bulunuyor