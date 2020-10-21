Misli.com 2. Lig'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor - Turgutluspor, 6. haftada karşılaşıyor. Bu sezon ligde 5 maçta 5 galibiyet alan Turgutluspor, lider konumda bulunuyor. Serik Belediyespor ise Turgutluspor'un hemen arkasında 11 puanla ikinci sırada yer alıyor. Liderlik için kıran kırana geçecek bu mücadeleyi taraftarlar heyecanla bekliyor. Peki, Serik Belediyespor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

SERİK BELEDİYESPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup'ta 21 Ekim Çarşamba (bugün) saat 14.00'de Mardan Antalyaspor Stadı'nda karşılaşacak olan Serik Belediyespor ve Turgutluspor'un bu maç için tek planı galip gelmek. Zorlu karşılaşmada hakem, Taner Tuncer düdük çalacak. Taner Tuncer'in yardımcılıklarını ise Mustafa Burak Dilitatlı ve Nezihi Aytar üstlenecek.

HANGİ KANALDA? CANLI İZLEME BİLGİLERİ

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. 2. Lig Kırmızı Grup'ta 6. hafta oynanacak olan Serik Belediyespor - Turgutluspor maçı da bugün saat 14.00'de Misli.com'dan yayınlanacak.

Misli.com canlı izleme bilgileri için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da haftanın 2. ve 3. Lig maçları