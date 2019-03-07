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  3. Serik'te Pro-Am Golf Turnuvası başladı

Serik'te Pro-Am Golf Turnuvası başladı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen 5'inci Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı.

Serik'te Pro-Am Golf Turnuvası başladı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen 5'inci Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf Kulüp Sahası'nda 3 gün sürecek turnuvada 25 ülkeden 64'ü profesyonel olmak üzere toplam 256 golfçü yarışacak.

Turnuvaya Türkiye'yi temsilen profesyonel golfçüler Ali Altuntaş, Hamza Sayın, Bekir Kara, Mehmet Ceylan ve Hakan Yamaç katıldı. Turnuvada toplam 100 bin Euro ödül dağıtılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Turnuvadan detaylar

(FOTOĞRAFLI)

DHA

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