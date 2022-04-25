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Serin İklim Tahılları Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Serin İklim Tahılları Yetiştiricisi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Serin İklim Tahılları Yetiştiricisi iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Serin İklim Tahılları Yetiştiricisi iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Serin İklim Tahılları Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Serin İklim Tahılları Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Serin İklim Tahılları Yetiştiricisi ne iş yapar, Serin İklim Tahılları Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Serin İklim Tahılları Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Serin İklim Tahılları Yetiştiricisi Tanımı;

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Serin İklim Tahılları Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Serin İklim Tahılları Yetiştiricisi Maaşları

Serin İklim Tahılları Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Serin İklim Tahılları Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Serin İklim Tahılları Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Serin İklim Tahılları Yetiştiricisi İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6111.27

Meslek Adı :

Serin İklim Tahılları Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Tarla Ürünleri Ve Sebze Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Serin İklim Tahılları Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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