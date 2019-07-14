Serindere Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yuvacık Barajı'nın üst kısmında yer alan Serindere Kanyonu, doğaseverler ve yürüyüş tutkunlarınca keşfedilmeyi bekliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yürüyüş tutkunları için doğal ve kültürel rotalarını 4 ana başlık altında toplayan belediye, doğa turizminde atak yaptı.

"Sanayinin başkenti" konumundaki Kocaeli, 2 bin 500 kilometreden fazla uzunluğa sahip 103 yürüyüş parkuruyla, trekking ve hiking tutkunlarına doğayla iç içe 4 mevsim spor yapma imkanı sunuyor.

Trekking ve hiking tutkunlarının en gözde mekanları arasında ise kent merkezine yakınlığıyla dikkati çelen Serindere Kanyonu başta geliyor.

İzmit'e 26 kilometre uzaklıkta bulunan kanyon, doğaseverlerin ve yürüyüş tutkunlarının ziyaret ettiği yerlerin başında bulunuyor. Yurdun dört bir yanından meraklılar bu kanyonda yürümeye gelirken, hafta sonları da yerli ve yabancı yürüyüşçülerle doğa sporları tutkunları kanyona akın ediyor.

Kocaeli'nin ve bölgenin en zorlu kanyonu olan Serindere'de havuz şeklinde pek çok gölet yer alıyor. Kanyon, bünyesinde yükseklikleri 10 ile 20 metre arasında değişen 6 şelaleyi barındırıyor.

- Sanayi algısı doğa yürüyüşleriyle yıkılıyor

Büyükşehir Belediyesi, kent için oluşan sanayi algısını, doğa turizmi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı doğa yürüyüşleriyle ortadan kaldırıyor.

"Doğaya Yürüyoruz Kocaeli" projesi kapsamında, şehir dışından gelen yürüyüş tutkunlarının, kent hakkındaki algısı değiştiriliyor.

Projeyle spor tutkunlarına kentin, bugüne kadar sanayinin gölgesinde kalan doğal güzellikleri tanıtılıyor.

Kaynak: AA