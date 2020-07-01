Serinlemek için girdiği 16 yaşındaki çocuğun cesedine 5 saat sonra ulaşıldı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek içinde girdiği suda boğulan 16 yaşındaki çocuğun cesedi, Sahil Güvenlik ekiplerinin 5 saat süren çalışmaları sonucunda bulundu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Davutlar Mahallesi SGK Sitesi'nin plajında arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren 16 yaşındaki Atakan Aygören bir anda akıntıya kapıldı. Bir süre sonra gözden kaybolan Aygören, için çevredekiler durumu plaj cankurtaranı ile polise bildirdi.

Sahil Güvenlik botu ve dalgıçlar tarafından da arama-kurtarma çalışması başlatıldı. 5 saat süren aramalar sonucunda Atakan'ın, kıyıdan 100 metre mesafede denizin 5 metre dibinde cansız bedenine ulaştı.

Olay yerine gelen gelen savcı ve polisin detaylı incelemesinin ardından Aygören'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.