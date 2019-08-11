Serinlemek için girdiği baraj gölünde öldü

ELAZIĞ'da, serinlemek için arkadaşlarıyla Keban Baraj Gölü'ne giren Oralcan Togtay (26), akıntıya kapılarak boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Keban Baraj Gölü'nde meydana geldi. 4 arkadaşıyla birlikte serinlemek için baraj gölüne giren Oralcan Togtay (26), yüzerken akıntıya kapılarak kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar ve sağlık görevlileri sevk edildi. Baraj gölünde arama başlatan dalgıç polisler, Togtay'ın cansız bedenine ulaştı. Sağlık görevlileri, Togtay'ın cansız bedenini otopsi için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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DHA