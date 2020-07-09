İstanbul23 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Serinlemek için girdiği denizde boğularak can verdi!

Serinlemek için girdiği denizde boğularak can verdi!

Tekirdağ'da 23 yaşındaki genç serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Serinlemek için girdiği denizde boğularak can verdi!

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde Kaptan-2 mevkiinde meydana gelen olayda denize girdikten bir süre sonra çırpınan genç, boğularak yaşamını yitirdi.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde Muhammet Celayir (23) adlı genç serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Gencin denizde çırpındığını gören vatandaşlar deniz polisi ile Tekirdağ UMKE ve Tekirdağ AFAD ekiplerine haber vererek yardım istedi.

Serinlemek için girdiği denizde boğularak can verdi!

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerce denizden çıkarılan ve olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç tüm müdahalelere karşın kurtarılmadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Serinlemek için girdiği denizde boğularak can verdi!Serinlemek için girdiği denizde boğularak can verdi!

Okan Gül
Video Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT