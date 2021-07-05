Serinlemek için girdiği göletten bir daha çıkamadı! Serkan Endes'in cansız bedenine ulaşıldı

Yüzmek için girdiği sulama kanalında can verdi. İzmir Tire ilçesinde bir genç, yüzmek için girdiği sulama göletinde boğuldu.

ARKADAŞI JANDARMAYA HABER VERDİ

Eskioba Mahallesi'ndeki gölete Serkan Endes (19) ile giren arkadaşı, bir süre sonra onu göremeyince sudan çıkarak durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve İzmir Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timleri sevk edildi. Gölette arama çalışması başlatan dalgıçlar, yarım saat sonra gencin cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Endes'in cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı