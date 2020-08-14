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  3. Serinlemek için girdiği leğen 4 yaşındaki Onur'un sonu oldu

Serinlemek için girdiği leğen 4 yaşındaki Onur'un sonu oldu

Osmaniye'de ailesiyle evde oturdukları sırada serinlemek için suya giren 4 yaşındaki çocuk boğuldu. Hastaneye kaldırılan çocuğun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Serinlemek için girdiği leğen 4 yaşındaki Onur'un sonu oldu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşanan acı olayda, Fadıma ve Ökkeş Sade çiftin sıcak havalardan dolayı bunalan çocukları Onur Sade'nin (4) oynaması için leğene su koydu. Leğene giren küçük çocuk bir daha çıkamadı.

HEM SERİNLEMEK HEM EĞLENMEK İSTEMİŞTİ

Olay, 9 Ağustos Pazar günü, Yeniceharuniye Mahallesi Karataşlık Semti'nde meydana geldi. Fadıma ve Ökkeş Sade çiftinin çocukları Onur Sade, evlerinde oynarken serinlemek için su dolu leğene girdi.

Leğende boğulma tehlikesi geçiren küçük Onur, ailesi tarafından fark edilip, sudan çıkarıldı.

Serinlemek için girdiği leğen 4 yaşındaki Onur'un sonu oldu

HASTANEYE KALDIRILDI

Çağırılan ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Onur Sade, ilk müdahalesinin ardından da Osmaniye'ye sevk edildi.

Serinlemek için girdiği leğen 4 yaşındaki Onur'un sonu oldu

KURTARILAMADI

Özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan küçük Onur, doktorların tüm çabasına karşın 4 gün sonra yaşamını kaybetti.

Serinlemek için girdiği leğen 4 yaşındaki Onur'un sonu oldu

Gülistan Başköy
Gündem Editörü


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