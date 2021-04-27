Serinlemek için sulama kanalına girdi, hayatını kaybetti Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi serinlemek için girdiği sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Yusuf Casim (20), serinlemek için Güzelevler Mahallesi yakınındaki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Casim, suda çırpınarak çevredekilerden yardım istedi. Casim'in suda kaybolması üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen CANKUR ekipleri yaptıkları arama çalışmasıyla Casim'i bulup kıyıya çıkardı. Ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Casim, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. KAYNAK: ANADOLU AJANSI adana