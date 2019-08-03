Serinlemek için sulama kanalına giren genç kayboldu

ŞANLIURFA'da serinlemek için girdiği DSİ'ye ait sulama kanalında akıntıya kapılan İsmail Demir (16), kayboldu.

Olay, akşam saatlerinde, Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına giren İsmail Demir, bir süre sonra akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla gelen polis ekipleri, su altı polislerine bilgi verdi. Dalgıç polisler, Demir'i bulmak için çalışma başlattı.

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DHA