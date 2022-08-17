Serinlemek isterken canından oldu! Antalya'da dehşet veren olay...

Antalya'da dehşet veren bir olay meydana geldi. Meydana gelen feci olayda, serinlemek için denize girmek isteyen yaşlı kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Serinlemek isterken canından oldu! Antalya'da dehşet veren olay...

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde sahilde serinlemek için denize giren yaşlı kadın boğularak yaşamını kaybetti.

SERİNLEMEK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Feci olay, Oba Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. 67 yaşındaki F.H. isimli kadın serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra suda hareketsiz durduğu fark edilen kadın, vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan F.H. ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. F.H. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybettiği öğrenildi.

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