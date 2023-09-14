Serinyol-Madenli yolunda iki koldan çalışmalar sürüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Hasan Ziya Hamidioğulları Serinyol-Madenli yolunda iki koldan çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Serinyol-Madenli yolunda iki koldan çalışmalar sürüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Hasan Ziya Hamidioğulları Serinyol-Madenli yolunda iki koldan çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Deprem öncesi Hatay'ın bir toparlanma sürecinde olduğunu ve kendilerinin de son iki yıllık süreçte EXPO ile birlikte şehri güzelleştirme çalışmaları yürüttüklerini kaydeden Hamidioğuları, "Eski Antakya sokaklarının projelerini oluşturmuş, restorasyonlar yapıyorduk. Altyapılar hızlı bir şekilde devam ediyordu. Merkezde 2 tane arterimiz haricinde asfaltlanmayan yer kalmamıştı. Maalesef, yaptığımız tüm çalışmalar depremden dolayı ağır hasar aldı. " dedi.

Hamidioğuları, deprem sonrası ise çalışmalarını ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yönlendirdiklerini söyledi.

Depremin ilk günlerinde arama kurtarma çalışmaları yaptıklarını, çadır kentlerin oluşturulmasında AFAD'la birlikte aktif rol aldıklarını kaydeden Hamidioğulları konuşmasını şöyle sürdürdü:" Depremin ardından Altınözü, Reyhanlı, Yayladağı ve Arsuz bölgelerine yoğun bir göç olduğunu gözlemledik ve Başkanımız öncülüğünde nüfusun çok olduğu bu noktalarda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık." ifadelerini kullandı.

Hayırseverler ve çeşitli kurum, kuruluşlarla işbirliği içerisinde kalıcı barınma alanları oluşturduklarını aktaran Hamidioğulları, şehrin yeniden yapılanması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla koordinasyon içerisinde olduklarını ancak kanun gereği konuya müdahil olamadıklarını sadece AYKOME üzerinden bölgelerin altyapı ve yollarının yapılması konusunda destek verdiklerini dile getirdi.

Hamidioğulları, Hatay özelinde inşaat maliyetlerinde ciddi bir artış olduğuna vurgu yaparak, "Bir enflasyon, bir artış var ancak yerel fırsatçıların da ortaya çıkmasıyla Hatay'da Türkiye geneline oranla garip bir artış var. İşçilik inanılmaz bir sorun. Şehrin ayağa kalkmasını, bir an önce normale dönmesini istiyorsak normal davranmamız lazım." dedi.

Yıkım sonrası altyapı ve üst yapıların tahrip olduğunu, çalışmaların yeni imar planlarına göre yürütülmesi ve imar planları sonuçlanmadan asfaltlama yapılmaması gerektiğinin altını çizen Hamidioğulları, "Çevre yolu üzerindeki önemli kavşaklarda ciddi bir trafik tıkanıklığı var. Normalden çok fazla ağır vasıta ve araç sirkülasyonu var. Mevcut yollar bu trafik yoğunluğunu kaldırmıyor. Bu nedenle ikinci bir çevre yoluna ihtiyaç var." açıklamalarında bulundu.

Deprem öncesi yapımına başlanan Belen Yolu'na alternatif olması planlanan Serinyol-Madenli Yolu çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Hamidioğulları, Bu yol direkt HADO Limanı'na bağlanıyor. Serinyol-Arsuz arası mesafe kısalıyor. İnşallah, yılbaşına kadar bitirerek hizmete açacağız. Ayrıca tüm ilçelerde çiftçilerimizin kullandığı yolların tamamında çalışmalar hızla devam ediyor. Defne Devlet Hastanesi yolunu yapmaya başlayacağız. Kale-Işıklı Köyü bağlantı yolunun da planlamalarına başlayacağız. Hassa'yı Kilis'e bağlayan bir güzergâh oluşturuyoruz. Şehrin etrafını çevreleyen bir ring olacak. Hamidioğulları yapımı devam eden modern Sebze Hali Projesi'ni de 2024 yılı başlarında bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Konuşmasının sonunda, yaşamın devam ettiği bir şehre kibar davranılması gerektiğini belirten Hamidioğulları, "Şehirde çalışan yıkım firmalarını da uyarmak lazım. Yıkım yapılırken, iş makineleri taşınırken alt ve üst yapılara, köprülere, üst geçitlere zarar veriliyor. Yıkım yaparken sulama yapılmalı." uyarılarında bulundu.

Serinyol-Madenli yolunda iki koldan çalışmalar sürüyor

Serinyol-Madenli yolunda iki koldan çalışmalar sürüyor

Serinyol-Madenli yolunda iki koldan çalışmalar sürüyor

Serinyol-Madenli yolunda iki koldan çalışmalar sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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