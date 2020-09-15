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  3. Şerit değiştirirken arkadan hızla gelen aracın kurbanı oldular!

Şerit değiştirirken arkadan hızla gelen aracın kurbanı oldular!

Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda seyir halindeki bir kamyonet ve otomobil şerit değiştirmeye çalıştığı esnada orta şeritten hızla gelen bir başka otomobilin çarpması sonucu zincirleme kaza yaşandı. O anlar bir arabanın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda yaşanan olayda şerit değiştirmek isteyen 3 aracın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Kazada orta şeritten aşırı hızlı gelen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki aracın arasına daldığı görüntüler kameraya anbean kaydedildi.

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15 Eylül 2020 Salı 17:47
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