Şerit değiştirirken arkadan hızla gelen aracın kurbanı oldular!

Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda seyir halindeki bir kamyonet ve otomobil şerit değiştirmeye çalıştığı esnada orta şeritten hızla gelen bir başka otomobilin çarpması sonucu zincirleme kaza yaşandı. O anlar bir arabanın kamerasına saniye saniye yansıdı.