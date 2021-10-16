Şeriye ne demek, TDK'ya göre Şeriye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şeriye ne demek? Şeriye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şeriye kelimesi. Peki şeriye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şeriye nedir, şeriye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞERİYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şeriye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Şeriye kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre şeriye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İslam hukukuyla ilgili



ŞERİYE KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- şeriye mahkemeleri, hileişeriye

