Sterilize ne demek, TDK'ya göre Sterilize kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Şeriye ne demek, TDK'ya göre Şeriye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 16 Ekim 2021 Cumartesi | Akrep ve Aslanlar asla pes etmeyin! İkizler talihsiz kazalara dikkat!Dilüviyum ne demek, TDK'ya göre Dilüviyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kümültü ne demek, TDK'ya göre Kümültü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ağcı ne demek, TDK'ya göre Ağcı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ortoklazlı ne demek, TDK'ya göre Ortoklazlı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Antikor ne demek, TDK'ya göre Antikor kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Zağanos ne demek, TDK'ya göre Zağanos kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Olimpia Milano 75 - 71 Anadolu Efes EuroLeague maç sonucu
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Şeriye ne demek, TDK'ya göre Şeriye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Şeriye ne demek, TDK'ya göre Şeriye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Şeriye kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Şeriye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Şeriye nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Şeriye kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Şeriye ne demek, TDK'ya göre Şeriye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şeriye ne demek? Şeriye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şeriye kelimesi. Peki şeriye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şeriye nedir, şeriye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ŞERİYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şeriye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Şeriye kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre şeriye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İslam hukukuyla ilgili

ŞERİYE KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- şeriye mahkemeleri, hileişeriye

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT