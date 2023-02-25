Serjan Repaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serjan Repaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serjan Repaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serjan Repaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serjan Repaj 5 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serjan Repaj Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vision Player Agency yapmaktadır. Serjan Repaj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Apolonia futbol takımında oynamaktadır. FK Apolonia takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Serjan Repaj'nin FK Apolonia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Serjan Repaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serjan Repaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Serjan Repaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serjan Repaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında KF Vllaznia

1 Ekim 2020 yılında FK Apolonia

Serjan Repaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serjan Repaj şuan FK Apolonia takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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