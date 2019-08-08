SERKA’dan 60 milyon TL’lik destek!

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) desteğiyle Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da 60 milyon TL'lik yatırım hayata geçirilecek. Yapılacak yatırımlarla Kars'ta yaklaşık 300 kişiye yeni iş istihdamı doğacak.

SERKA Hizmet Binası'nda kentte görev yapan yerel ve ulusal basının temsilcileriyle bir araya gelen Genel Sekreter Oktay Güven, desteklenecek projelerle ilgili açıklamada bulundu.

SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven, "2018 yılı proje teknik çağrısı çalışmaları tamamlandı. Dün 67. Yönetim Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik ve son olarak turizm yatırımlarını desteklenmesi mali programı kapsamında alınan başvurulardan desteklenecek projeleri kamuoyuyla paylaştık. 15 adet proje, turizm yatırımlarını desteklenmesi programı kapsamında desteklenecek. Bu program kapsamında yaklaşık 10 milyon TL civarında bir yatırım yapılacak. Bir önceki yatırım toplantımızda da kamu kesiminden alınan projelerin sonuçları ilan edilmişti. Orada da 30 adet proje desteklenme hakkı kazandı ve toplamda ajansta 28 milyon TL hibe olarak verilecek. Her iki program kapsamında ajansın vereceği toplam hibe tutarı 33 milyon TL oldu. Bu 33 milyon TL kurumların katkılarıyla birlikte Allah'ın izniyle 60 milyon TL'lik bir yatırıma vesile olacak ve bu yatırımlar kapsamında 300 kişiye iş istihdamı kapısı açılması öngörülüyor. Öncelikle bölgemize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Bu projelerle 2018 yılı proje teklif çağrısı çalışmalarını tamamlamış olduklarını ifade eden Güven, "Önümüzdeki dönemde yine kamu kesimine yönelik olarak mali destek programını kamuoyuyla paylaşacağız. Amacımız; turizm altyapısı, yöresel ürünlerinin üretimine dönük altyapısı, sosyal kalkınma altyapısı ve mesleki eğitimde altyapıyı geliştirmek. Böylelikle hem bölgemizin turizmin ve yöresel ürünlerde elde ettiği geliri arttırmak hem tanınırlığını, bilinirliğini artırmak, markalaşmayı sağlamak hem de bölgemizdeki sosyal yaşantıyı daha renkli daha canlı bir hale getirmek. Bu kapsamda proje destekleri verecek bu programları Allah'ın izniyle kısa süre içerisinde muhtemelen Ağustos ayının sonuna doğru kamuoyuna ilan edeceğiz. Bunun yanı sıra daha öncesinde Valilikler bünyesinde yürütülen SODES programı var, SODES programları kalkınma ajansları tarafından yürütülecek. Bununla ilgili de son aşamaya gelindi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından bize son durumu ile ilgili bilgi verildi, SODES programını da inşallah yine Ağustos ayının sonunda veya Eylül ayının başında kalkınma ajansımız olarak uygulamaya başlayacağız. Bu kapsamda da özellikle sosyal kalkınma, mesleki eğitim ve teknik eğitime yönelik projelere destek vereceğiz. Bizim yılsonuna doğru öngörümüz şu şekilde; Şuan için 60 milyon TL'lik yatırım kesinleşti, yeni uygulanacak programlarla birlikte toplam yatırım tutarımız 100 milyon TL'nin üzerine çıkmasını öngörüyoruz. Bu kapsamda çalışmalara da süratle devam edeceğiz" diye konuştu.

Oktay Güven, "Bölgemiz son dönemde özellikle turizm ve yöresel ürünler açısından revaçta, biz Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden ilk 5 aylık verileri kontrol ettik, geçmiş yıllara nazaran ciddi anlamda bu yıl bir artış var. Bunun yanı sıra yabancı turistlerin özellikle Kars ve Ardahan'a gelen yabancı turist sayısında ciddi anlamda bir artış var. En az bunlar kadar önemli olan bir diğer gösterge de ortalama kalış süresidir. Bu göstergede de yüzde 25 civarında artış var. Bu şu anlama geliyor; hem turizm sektöründen elde ettiğimiz gelir artıyor hem bölgemizin bilinilirliği artıyor, marka değeri yükseliyor hem de bölgemizin genel olarak kalkınması hızlanıyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan SERKA tarafından 28 Aralık 2018 tarihinde kamuoyuna duyurulan Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-04 ve Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Programı başlıklı mali destek programları için başvurular 15 Mart 2019 tarihinde sona ermişti. Serhat Kalkınma Ajansı'na 2018 yılı proje teklif çağrısı kapsamında; Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programında 117, Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Programında 50 adet olmak üzere Bölge genelinde toplam 167 adet proje başvurusu sunulmuştu.

Bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılan değerlendirmelerden sonra, Serhat Kalkınma Ajansı 66. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında; Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-04 kapsamında 30 adet, Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 15 adet proje olmak üzere toplam 45 adet projenin desteklenmesine karar verildi.

2018 yılı proje teklif çağrısı kapsamında Ajans tarafından sağlanacak destek tutarının toplam 33 milyon TL olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Ajans, Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi programı kapsamında 5 Milyon TL, Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-04 kapsamında 28 Milyon TL hibe desteği verecek. Desteklenecek olan toplam 46 adet proje kapsamında bölgemizde yaklaşık 60 Milyon TL tutarında yatırım hayata geçirilecek ve yaklaşık 300 kişilik istihdam sağlanacak.

Kamu kurumlarına yönelik ilan edilen Küçük Ölçekli Altyapı Programı ile Kadın ve gençlerin sosyal imkanlara erişimlerinin sağlanması, beşeri sermayelerinin geliştirilmesi, yaşam kalitelerinin artırılması ve bölge kış, doğa ve kültür turizmi altyapısının geliştirilerek katma değerin yükseltilmesi yoluyla bölgedeki sosyal ve ekonomik refahın artırılması amaçlanıyor.

KOBİ'lere yönelik ilan edilen Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile de kış, doğa ve kültür turizmi sektöründe yeni yatırımların teşvik edilmesi ve mevcut turizm işletmelerinin rekabet güçlerinin arttırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda turizm faaliyetlerinin hizmet standartlarını artırmak ve tüm yıla yayılmasını sağlamak, Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapıları turizme kazandırmak ve bölgeye özgü yerel ürünlerin turizme kazandırılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA