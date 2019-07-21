Serkan Acar Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

SERKAN ACAR KİMDİR?

Doğum tarihi : 31.Ağustos.1948 Ölüm tarihi : 18.Nisan.2013

Serkan Acar kaç yaşında öldü : 65

Kilo & Boy :

Burcu : Başak

Meslek : Futbolcu

Serkan Acar doğum yeri : Ankara

Ölüm yeri : İstanbul

SERKAN ACAR BİYOGRAFİSİ

Serkan Acar, 31 Ağustos 1948 tarihinde Ankara’da doğmuştur.

Fenerbahçe'nin futbol altyapısından yetişti. 17 yaşında Fenerbahçe A takım formasını giyen Acar, takımın bir dönem kaptanlığını, bir dönem de menajerliğini yaptı.

14 yılı faal futbolculuk olmak üzere yaklaşık 47 yıl Fenerbahçe Kulübü'nde görev alan Acar, 1967-68, 1969-70, 1973-74, 1974-75 ve 1977-78 sezonlarında lig şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe'nin kadrolarında yer aldı. Sarı-lacivertli formayla 295 maça çıktı.

1979-80 sezonundan 2013 yılına kadar menajerlik, kulüp müdürlüğü ve idari koordinatörlük görevlerinde bulundu.

Serkan Acar, yönetmenliğini Orhan Aksoy' un yaptığı 1972 yapımı, başrollerde Zeynep Değirmencioğlu, İzzet Günay, Semra Sar, Sertan Acar ve Serkan Acar'ın yer aldığı “Hayat mı Bu” adlı sinema filminde oynamıştır. Ayrıca 2001 yılında Hüseyin Kuzu ile beraber Ünlü Fransız filmi 'A Pain in the A' dan uyarlama yaparak “Baş belası” filminin senaristliğini yapmıştır.

Serkan Acar, Türk sinemasının çocuk yıldızlarından Zeynep Değirmencioğlu (Ayşecik) ile 1975 yılında evlendi. Erkan Acar (d.1976) ve Volkan Acar (d.1980) adında iki oğlu vardır.

Serkan Acar, 2008 yılında yakalandığı mesane kanserine, tedavi görmekte iken 18 Nisan 2013 tarihinde 65 yaşında vefat etti.



Filmleri :

2001 - Baş belası (senaristliğini yapmıştır)

1972 - Hayat mı Bu