Serkan Altunorak Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERKAN ALTUNORAK KİMDİR?

Doğum tarihi : 24.Aralık.1976

Serkan Altunorak kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Oğlak

Meslek : Sinema Oyuncusu, Dublaj Sanatçısı

Serkan Altunorak doğum yeri : Ankara

SERKAN ALTUNORAK BİYOGRAFİSİ

Serkan Altunorak, 24 Aralık 1976 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Ankara’da dekoratörlük yapan, babası 2007’de öldükten sonra annesi İskenderun’a yerleşmiş. Bir erkek kardeşi var o da New York’ta yaşıyor. 10 yaşında dublaja başladı.

Hacettepe ÜniversitesiTiyatro Bölümünden mezun oldu. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde konservatuvarın güzel sanatlar bölümünü bitirdi. Amerika’nın en iyi müzik ve sanat okulu ve dünyanın en saygın konservatuarlarından biri olan Juilliard’a başvurdu ve kabul edilince 1998 yılında New York’a gitti, 4 ay eğitim aldı. Daha sonra da New York Film Academy’de 4 buçuk ay kamera dersleri aldı.

Amerika’ya tekrar gitti ve Şikago’daki DePaul University, Theatre School’a kabul edildi, bir yıl orada okuduktan sonra dönmek zorunda kaldı 2002 yılında döndü. Döndükten sonra DOT Tiyatrosu’nun açtığı sınavla oraya girdi.

Yaseminname, Çocuklar Duymasın ve Karım ve Annem dizilerinde de konuk oyuncu olarak rol aldı.

Fatih Akın'ın, Sezen Aksu'nun “Yanmışım Sönmüşüm Ben” şarkısına 2005 yılında çektiği klipte rol aldı.

2006 yılının ekim ayında, Ebru Gündeş ile birlikte rol aldığı İmkansız Aşk dizisinin bir sahnesinde rol gereği rus ruleti oynaması gerekiyordu. Tabancayı kafasına dayayan Serkan Altunorak, tetiği çektiği anda kanlar içinde yere yığılmıştı. Kurusıkı tabancanın dolu unutulması yüzünden ağır yaralandı ve uzun süre tedavi gördü. Dizi ise yayından kaldırıldı.



28 Aralık 2012 tarihinde vizyona giren “htr2b : Dönüşüm” adlı korku filminde oynadı.

2015 yılının Eylül ayında ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan “Evli ve Öfkeli” adlı dizide Birce Akalay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Ebru Cündübeyoğlu, Ayça Erturan ve Sarp Akkaya, Serkan Altunorak başrolde oynadı.

2018 yılında yapımcılığını yönetmen Ferzan Özpetek’in Necati Akpınar ile birlikte üstlendiği, senaristliğini Murat Dişli'nin yaptığı yönetmenliğini ise ilk kez yönetmen koltuğuna oturan Serra Yılmaz'ın yaptığı 2016 yapımı İtalyan filmi (Perfetti Sconosciuti) Perfect Stranger'den esinlenerek çekilen Cebimdeki Yabancı adlı sinema filminde başrollerini Belçim Bilgin, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Altunorak, Şebnem Bozoklu ve Şükrü Özyıldızpaylaştı.

Yer Aldığı Tiyatro Oyunları:

2017 - Killology :Gary Owen - Craft

2014 - Dövüş Gecesi : Alexander Devriendt - DOT

2009 - Alışveriş ve S***ş / Shopping and F***ing : Mark Ravenhill - DOT

2009 - Vur Yağmala Yeniden: Mark Ravenhill - DOT

2007 - 2008 - Kürklü Merkür : Philip Ridley - DOT

2003 - Neos Cosmos - 5. Sokak Tiyatrosu

2002 - Simurg / Yön: Mustafa Avkıran / Mimarsinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

2002 - Shakespeare Gecesi / Yön: Robert Scogin / HacettepeÜniversitesi Devlet Konservatuvarı

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2018 - Cebimdeki Yabancı (Sinema Filmi)

2017 - 7YÜZ (TV Dizisi)

2016 - Cesur Ve Güzel (Bülent) (TV Dizisi)

2015 - Evli ve Öfkeli (Tarık Sönmez ) (TV Dizisi)

2014 - Aşkın Kanunu (Vedat) (TV Dizisi)

2012 - htr2b Dönüşüm (Ozan) (Sinema Filmi)

2011 - Şüphe (Tarık Kutlu) (TV Dizisi)

2011 - Muhteşem Yüzyıl (Taşlıcalı Yahya) (TV Dizisi)

2011 - Bir Günah Gibi (Suat) (TV Dizisi)

2010 - The Pasific (Joseph Mazzello Seslendirme) (TV Dizisi)

2008 - Sınıf (Umut) (TV Dizisi)

2008 - 2009 - Melekler Korusun (Erkan) (TV Dizisi)

2007 - Kara Duvak (Merdan) (TV Dizisi)

2007 - Benim ve Roz'un Sonbaharı (Metin) (Sinema Filmi)

2006 - İmkansız Aşk (Efe) (TV Dizisi)

2006 - Gomeda (Tolga) (Sinema Filmi)

2004 - Yağmur Zamanı (Volkan) (TV Dizisi)

2004 - Karım ve Annem (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2004 - Eve Dönüş (Zach Braff Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2004 - Ekip 49 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2004 - Efsane (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2004 - Avrupa Muhabbeti (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2003 - Soğuk Dağ (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2003 - Karayip Korsanları: Siyah İnci... (Orlando Bloom Seslendirme) (Sinema Filmi)

2003 - Gizemli Nehir (Tom Guiry Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2003 - Eski Dostlar (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2002 - Çocuklar Duymasın (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2002 - Tersyüz (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2002 - Beni Unutma (Ethan Embry Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2002 - 28 Gün Sonra (Cillian Murphy Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2001 - Pokemon 3 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2000 - Görev Mars (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2000 - Düşlerin Efendisi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1999 - 2001 - Ayrılsak da Beraberiz (Unisex Bekir)(TV Dizisi)

1999 - Altın Makas (Craig Ferguson Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1998 - İnce Kırmızı Hat (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1998 - Kaç Para Kaç (Denizci) (Sinema Filmi)

1997 - Batman ve Robin (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1996 - Kuş Kafesi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1990 - Özel Bir Kadın (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1990 - Jetgiller (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1989 - Ölü Ozanlar Derneği (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1987 - Günaydın Vietnam (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1984 - Red Kit (Rin Tin Tin (Türkçe Seslendirme)) (TV Dizisi)

1982 - TRON (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1982 - Bugs Bunny's 3rd Movie: 1001 R... (Bugs Bunny - Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)