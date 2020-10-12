Serkan Asan kimdir? Kaç yaşında? Nerelidir?

Trabzonspor'un genç sağ beki Serkan Asan'ın hem performansı, hem de piyasa değeri yükseldi. Ümit Milli Takım'da da oynayan Asan, bu sezon bordo mavililerde 3'ü ilk 11 olmak üzere 4 maçta forma giydi. 21 yaşındaki sağ bekin, futbol sitesi Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 500 bin Euro'dan 1 milyon Euro'ya çıktı. Peki, Serkan Asan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Detaylar haberimizde...

SERKAN ASAN KİMDİR?

Serkan Asan, 28 Nisan 1999 tarihinde doğdu. Futbola Trabzonspor'un altyapısında başladı. 1,70 boyundaki oyuncu sağ bek pozisyonunda görev alıyor. 21 yaşındaki futbolcu; sağ açık ve sol bek pozisyonlarında da oynayabiliyor.

Trabzonspor altyapısında yetişen Serkan Asan, 19 yaş altı takımında oynadıktan sonra, Trabzonspor'da 2018 tarihinde 5 yıllık sözleşme imzalamış, hemen ardından 2018-2019 sezonunda 1461 Trabzon takımına kiralık olarak verilmiştir. Trabzonspor'da profesyonel kariyerine UEFA Avrupa Ligi'nde, 7 Kasım 2019 tarihinde deplasmanda 3-1 kaybettikleri Krasnodar maçında başladı. Trabzonspor'da ilk lig maçına 10 Kasım 2019 tarihinde Alanyaspor karşılaşmasına son dakika girip, 1 dakika oyunda kalmıştır.

Serkan Asan, 2018-2019 sezonunda 1461 Trabzon'a kiralık gitti. 2019'da Trabzonspor ile profesyonel sözleşme imzaladı. 2019'da Trabzonspor ile sözleşme imzalayan Serkan Asan, bordo-mavili ekipten 10 bin TL maaş alıyordu. Sezon sonu itibarıyla sözleşmesini yenileyecek olan Serkan Asan'ın performansı göz dolduruyor.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Kasımpaşa maçında oyuna sonradan girerek dikkatleri çeken Serkan Asan, maç sonunda "Annem maç sonu ağlıyordu, babam duygulanmıştı. En büyük hayalim Trabzonspor'da şampiyon olarak aileme bir ev almak" sözleriyle gündeme oturmuştu. Genç futbolcu, Serkan geçen sezona kadar idmana dolmuşla gidip geliyordu.