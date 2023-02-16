Serkan Bakan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serkan Bakan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serkan Bakan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serkan Bakan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serkan Bakan 1 Ocak 2001 tarihinde Gaziantep şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serkan Bakan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Serkan Bakan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ağrı 1970 Spor futbol takımında oynamaktadır. Ağrı 1970 Spor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Serkan Bakan'nin Ağrı 1970 Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Serkan Bakan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serkan Bakan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Serkan Bakan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serkan Bakan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2017 yılında Göztepe

1 Ocak 2019 yılında Göztepe U21

1 Temmuz 2019 yılında Göztepe U19

15 Eylül 2020 yılında Edirne Bld

26 Ocak 2021 yılında Siirt İÖİ

8 Eylül 2022 yılında Ağrı 1970 Spor

Serkan Bakan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serkan Bakan şuan Ağrı 1970 Spor takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Serkan Bakan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gaziantepspor (2013-2017)

Türkiye U18 takımında 8 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 8 numaralı formasıyla 18 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U14 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

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