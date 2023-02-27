Serkan Basha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serkan Basha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serkan Basha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serkan Basha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serkan Basha 21 Ocak 2000 tarihinde Kukës şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serkan Basha Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Serkan Basha, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Hostert futbol takımında oynamaktadır. US Hostert takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Serkan Basha'nin US Hostert ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Serkan Basha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serkan Basha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Serkan Basha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serkan Basha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında KF Tirana

31 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında RFC Seraing U21

1 Temmuz 2019 yılında RFC Seraing

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

28 Temmuz 2022 yılında US Hostert

Serkan Basha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serkan Basha şuan US Hostert takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Internacional Tiranë (2014-2016), KF Tiranë (2016-2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.