Serkan Çayoğlu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
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SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?
Doğum tarihi : 31.Mayıs.1987
Serkan Çayoğlu kaç yaşında :
Kilo & Boy :
Burcu : İkizler
Meslek : Model, Dizi Oyuncusu
Serkan Çayoğlu doğum yeri : Almanya
SERKAN ÇAYOĞLU BİYOGRAFİSİ
Serkan Çayoğlu, 31 Mayıs 1987 tarihinde Almanya’da doğmuştur. Kendisine benzemeyen bir ikiz kardeşi vardır. Almanya’da okuduğu üniversitede ekonomi eğitimi aldı. Üniversitede okurken aynı zamanda da modellik yaptı.
Oyuncu olmak için İstanbul’a gelen Serkan Çayoğlu, ( 3 M.O.T.A )Ümit Çırak Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesinde Ümit Çırak’dan ve Dolunay Soysert’ten oyunculuk dersleri almıştır.
2012 yılında “Kuzey Güney” dizisinin sezon finalinde Merve Boluğur‘un İtalya’dan gelen arkadaşını canlandırarak oyunculuk kariyerine başladı.
2013 yılında Hande Yener‘in “Ya Ya Ya” klibinde de oynadı.
14 Ocak 2014 tarihinde Kanal D Ekranlarında gösterime giren “Zeytin Tepesi” dizisinde başrol oyuncusu olarak Aslıhan Gürbüz oynuyor. Diğer rollerde Tayanç Ayaydın, Atilla Saral, Zerrin Sümer, Haldun Boysan, Salih Bademci, Ayça Varlıer, Hakan Karahan gibi sanatçılar var. Zeytin tepesi’nin yapımcılığını MF Yapım Faruk Bayhan ve Faruk Aksoy üstlendi. Serkan Çayoğlu da bu dizide Burak Altaylı karakterine can verdi. Dizi reyting düşmesi nedeniyle birlikte 2 Nisan 2014 günü final bölümü ile sona erdi.
Serkan Çayoğlu, 4 Temmuz 2014 tarihinde FOX'ta yayınlanmaya başlayan “Kiraz Mevsimi” adlı dizide; Özge Gürel, Dağhan Külegeç, Nilperi Şahinkaya ile başrolleri paylaşmıştır.
Filmleri ve Dizileri :
2014 - Kiraz Mevsimi
2014 - Zeytin Tepesi
2012 - Kuzey Güney
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