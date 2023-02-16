Serkan Dogu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serkan Dogu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serkan Dogu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serkan Dogu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serkan Dogu 14 Kasım 2003 tarihinde Diyarbakir şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Serkan Doğu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serkan Dogu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Serkan Dogu, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaköprü Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Karaköprü Belediye Spor takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Serkan Dogu'nin Karaköprü Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Serkan Dogu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/serkandogu7/

Serkan Dogu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serkan Dogu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Serkan Dogu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serkan Dogu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

19 Kasım 2021 yılında 1074 Çankırı

21 Temmuz 2022 yılında Karaköprü Bld

Serkan Dogu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serkan Dogu şuan Karaköprü Belediye Spor takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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