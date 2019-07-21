Serkan Ercan (oyuncu) Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERKAN ERCAN (OYUNCU) KİMDİR?

Doğum tarihi : 13.Eylül.1975

Serkan Ercan (oyuncu) kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Başak

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu

Serkan Ercan (oyuncu) doğum yeri : Amasya

SERKAN ERCAN (OYUNCU) BİYOGRAFİSİ

Serkan Ercan, 13 Eylül 1975 tarihinde Amasya’da doğmuştur. Lise yıllarında tiyatro ile tanıştı. 1992 yılında “beden, metin ve tiyatro” üzerine yapılan çeşitli atölye çalışmalarına katıldı. 1993 yılında Pera Güzel Sanatlar'a kaydoldu ve “sahne ve diksiyon” dersleri de aldı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanarak orada okudu ve 1999 yılında Tiyatro bölümünden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra Dormen Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak rol aldı. 1999 yılında TRT’de ‘Kaçış Planı’ adlı programla Türkiye’nin çeşitli illerini gezdi. 2006 yılında İz Tv’de Gidiş-Dönüş adlı programı ile bu kez demir raylarda Türkiye’yi gezmeye ve gördüklerini anlatmaya devam etti.

Sinemaya ilk adımı Şellale isimli film ile atan Serkan Ercan, filmde laz jandarmayı canlandırdı. Film, 1960’lı yıllarda siyasi nedenlerle birbirlerine düşen iki kardeşin yaşadıklarını ve dönemin sosyal ve kültürel koşullarını anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Hülya Koçyiğit, Aykut Oray, Nurgül Yeşilçay, Fikret Kuşkan, Tuncel Kurtiz ve Ege Aydan yer aldı.

Serkan Ercan, 2007’de Eşref Saati isimli dizide Hayati karakterini canlandırdı. Dizi, birbirleriyle anlaşamayan Sarı Eşref ile Kara Eşref’in yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Yavuz Bingöl, Yağmur Kaşifoğlu, Yetkin Dikinciler ve Özge Borak yer aldı. 2008’de Gölge isimli filmde Halim karakterini canlandırdı. Peyami Safa’nın Selma ve Gölgesi isimli romanından uyarlanan film, bir kadının kurduğu planla iki yakın arkadaşın birbirlerine düşman olmasını anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Görkem Yeltan, Kaan Çakır, Mehmet Ali Alabora ve Zeynep Konan yer aldı.

2008 yılında rol aldığı Gölge filmiyle Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, 2010 yılında oynadığı Gişe Memuru filmindeki rolüyle de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazandı. “Gölge” filminde Mehmet Ali Alabora, Alper Kul, Görkem Yeltan, Kaan Çakır ile birlikte oynadı. “Gişe Memuru” adlı sinema filminde ise Nur Fettahoğlu, Zafer Diper, Büşra Pekin ile beraber rol aldı.

2012 yılında TRT 1'de yayınlanan “Şubat” adlı dizide Alican Yücesoy, Melisa Sözen, Musa Uzunlar, Özkan Uğur ile beraber oynadı.



2013 yılında “Özür Dilerim” adlı sinema filminde Güven Kıraç, Köksal Engür, Ayten Uncuoğlu, Deniz Denker ile birlikte oynadı.

Türkiye atçılığının en önemli figürlerinden biri olan jokey Halis Karataş'ın gerçek hayat hikayesinin anlatıldığı, "Bizim İçin Şampiyon" adlı filmde Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah, Fikret Kuşkan, Serkan Ercan (oyuncu), Erdem Akakçe, Burak Tamdoğan rol aldı.

Ödülleri :

2010 - 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali "En İyi Erkek Oyuncu" (Gişe Memuru)

2008 - 15.Adana Altın Koza Film Şenliği, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Gölge)

Tiyatro Oyunları :

2012 - Antonius ile Kleopatra (Oyun Atölyesi)

2001 - Op’la Zo’nun Dramı (Krek Tiyatro Topluluğu)

2000 - Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi (Devlet Tiyatrosu)

1999 - Zefer Madalyası Dormen Tiyatrosu

Filmleri ve Dizileri :

2018 - Bizim İçin Şampiyon (Yaşar)(Sinema Filmi)

2018 - Kelebekler (TV Filmi)

2017 - Eksi Bir(Sinema Filmi)

2017 - Anons (Sinema Filmi)

2016 - İmkansız Olasılık (Tarık)(TV Filmi)

2016 - Bünyamin(Bünyamin) (TV Filmi)

2015 - Tarla (Sinema Filmi)

2015 - Serçe Sarayı (Bülent)(TV Dizisi)

2013 - Özür Dilerim (Sinema Filmi)

2012 - Şubat (TV Dizisi)

2012 - Çanakkale 1915 (Yüzbaşı Hilmi) (Sinema Filmi)

2012 - Açlığa Doymak (Bayram) (Sinema Filmi)

2011 - Yozgat Blues (Bel. Kültür Müdürü) (Sinema Filmi)

2011 - Yalancı Bahar (Mehmet Karaman) (TV Dizisi)

2010 - Gişe Memuru (Kenan) (Sinema Filmi)

2010 - Halil İbrahim Sofrası (Sabit) (TV Dizisi)

2008 - Gölge (Halim) (Sinema Filmi)

2007 - Peri Tozu (Hasan) (Sinema Filmi)

2007 - Hayat Kavgam (TV Dizisi)

2007 - Eşref Saati (Hayati) (TV Dizisi)

2005 - Küpeler (Selim) (Kısa Film)

2004 - Anlat İstanbul (Takip Eden Adam) (Sinema Filmi)

2003 - Bir İstanbul Masalı (Sercan Kayalar) (TV Dizisi)

2002 - Sır Çocukları (Keşanlı) (Sinema Filmi)

2002 - Azad (Kuşçu Muharrem) (TV Dizisi)

2001 - Şellale (Laz Jandarma) (Sinema Filmi)

2001 - Başbelası (Bellboy) (TV Filmi)

2000 - 2001 - Yılan Hikayesi (Selo ) (TV Dizisi)

1999 - Çatısız Kadınlar (Polis Memuru Sabit) (TV Dizisi)

1994 - Kaygısızlar (Eleman Kaygısız) (TV Dizisi)

TV Programları:

2006 - Gidiş Dönüş (Gezi Programı)

1999 - Kaçış Planı (Gezi Programı)