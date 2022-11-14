Serkan Fıçıcı kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği nedir?

Son dönemlerde katıldığı TV programlarıyla yaptığı çıkış ve söylemleriye izleyicilerin dikkatini çeken Serkan Fıçıcı'nın hayat biyogrofisi merak edilerek, Serkan Fıçıcı kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği nedir? diye araştırılmaya başlandı. İşte Sekan Fıçıcı'nın hayat biyografisi.

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Serkan Fıçıcı kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği nedir?

Kanal 7'de gazeteciliğe Başlayan Serkan Fıçıcı şu anda Akşam Gazetesinde köşe yazarlığı yapmasının yanında aynı zamanda gazetenin internet haber sitesini yönetmektedir. Peki, Serkan Fıçıcı kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İşte Sekan Fıçıcı'nın hayat biyografisi.

SERKAN FIÇICI KİMDİR?

24 Mayıs 1975’te Adapazarı’nda dünyaya gelen Serkan Fıçıcı, ilkokul eğitimini Adapazarı Ahmet Akkoç İlkokulu’nda tamamlamıştır. Gazetecilik kariyerine 1996 yılında Kanal 7’de başlayan Serkan Fıçıcı, bu kanal bünyesinde muhabir, editör, program sunucusu ve editör olarak görev yaptıktan sonra 2006’da Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde basın danışmanı olarak çalışmaya başlamış ve bu görevini 2 yıl boyunca sürdürmüştür. 2008’de 24 TV’de çalışmaya başlayan Serkan Fıçıcı, bu kanal bünyesinde 1 yıl süreyle editörlük yapmıştır. Ardından Akif Beki’nin genel yayın yönetmenliğine atanmasının ardından haber koordinatörlüğü görevini üstlenmiş ve 24 haber merkezini yönetmiştir. Serkan Fıçıcı ayrıca Kadir Topbaş’ın da basın danışmanlığını yapmıştır.

İBB'DE DANIŞMANLIK YAPTI

Serkan Fıçıcı son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 4 yıl boyunca Basın Danışmanı olarak görev yaptı.

Buradan ayrıldıktan sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığına getirildi.

Daha sonra ise Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni oldu. Halen bu görevde bulunuyor.

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