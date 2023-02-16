Serkan Guler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serkan Guler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serkan Guler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serkan Guler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serkan Guler 22 Şubat 1999 tarihinde Aydin şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serkan Guler Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Serkan Guler, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor futbol takımında oynamaktadır. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımına 9 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Serkan Guler'nin Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Serkan Guler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serkan Guler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Serkan Guler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serkan Guler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2016 yılında Nazilli Bld

9 Ağu 2021 yılında Büyük Anadolu

Serkan Guler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serkan Guler şuan Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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