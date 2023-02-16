Serkan Gurses kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serkan Gurses Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serkan Gurses adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serkan Gurses Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serkan Gurses 31 Mayıs 1992 tarihinde Tokat şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serkan Gurses Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Serkan Gurses, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erbaaspor futbol takımında oynamaktadır. Erbaaspor takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Serkan Gurses'nin Erbaaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Serkan Gurses Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/serkangurses92/

Serkan Gurses Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serkan Gurses isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Serkan Gurses Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serkan Gurses futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2014 yılında Tokatspor

7 Temmuz 2017 yılında Erokspor

4 Ocak 2018 yılında Silivrispor

9 Temmuz 2018 yılında Ankara Demir

23 Temmuz 2019 yılında 68 Aksaray Bld

1 Temmuz 2021 yılında Ofspor

8 Temmuz 2022 yılında Erbaaspor

Serkan Gurses Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serkan Gurses şuan Erbaaspor takımında oynamakta ve 60 numaralı formayı giymektedir.

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