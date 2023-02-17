Serkan İzmirlioglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serkan İzmirlioglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Serkan İzmirlioglu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Serkan İzmirlioglu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Serkan İzmirlioglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serkan İzmirlioglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serkan İzmirlioglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serkan İzmirlioglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serkan İzmirlioglu 10 Temmuz 1998 tarihinde Frauenfeld şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İsviçre,Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serkan İzmirlioglu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESHA yapmaktadır. Serkan İzmirlioglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Bellinzona futbol takımında oynamaktadır. AC Bellinzona takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Serkan İzmirlioglu'nin AC Bellinzona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Serkan İzmirliogluboyu ve yaşı kaç

Serkan İzmirlioglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serkan İzmirlioglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Serkan İzmirlioglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serkan İzmirlioglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Frauenfeld

1 Temmuz 2016 yılında St. Gallen U21

15 Temmuz 2019 yılında SC Brühl SG

1 Temmuz 2020 yılında FC Wil 1900

26 Ocak 2022 yılında FC Luzern

7 Temmuz 2022 yılında AC Bellinzona

30 Haziran 2023 yılında FC Luzern

Serkan İzmirlioglu kimdir

Serkan İzmirlioglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serkan İzmirlioglu şuan AC Bellinzona takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Frauenfeld, Team Thurgau

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Serkan İzmirlioglu nereli

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