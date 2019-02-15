Arabesk ve fantezi müziğin son dönemdeki en iyi temsilcilerinden Serkan Kaya hakkında internet üzerinde arama yapılıyor. Peki Serkan Kaya kimdir? Ünlü şarkıcı nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde...

SERKAN KAYA KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Serkan Kaya 24 Temmuz 1977’de Sivas’ta doğmuştur. Besteci, şarkıcı ve şarkı sözü yazarıdır. 2000’de ilk çalışması “Senden Sonra Ben” albümünü çıkarmıştır. 2011 yılında ikinci çalışması “Aşk Ne Demek Bilen Var Mı?” albümünü çıkarmıştır.

2015 yılında üçüncü çalışması “Gönül Bahçem” albümünü çıkarmıştır. “Gönül Bahçem” albümü ile en çok satanlar listesinde uzun süre zirvede yer almıştır.

Albümün “Kalakaldım” adlı çıkış şarkısı, radyo ve televizyonların yanı sıra dijital platformlarda da kendi tarzında en çok dinlenen ve indirilen şarkı olmuştur.

43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde “En İyi Fantezi – Halk Müziği (Erkek)” ödülünü kazanmıştır.

ALBÜMLERİ

Senden Sonra Ben – 2000

Aşk Ne Demek Bilen Var Mı? – 2011

Gönül Bahçem – 2015

Miras – 2017