Serkan Kayikci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serkan Kayikci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serkan Kayikci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serkan Kayikci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serkan Kayikci 26 Şubat 2003 tarihinde Kütahya şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Serkan Kayıkcı şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serkan Kayikci Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Serkan Kayikci, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor futbol takımında oynamaktadır. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Serkan Kayikci'nin Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Serkan Kayikci Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/serkankaykc_/

Haberin Devamı

Serkan Kayikci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serkan Kayikci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Serkan Kayikci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serkan Kayikci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Altınordu U16

1 Temmuz 2019 yılında Altınordu U17

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

27 Ekim 2021 yılında E.Çelebi Ç.Azot

7 Eylül 2022 yılında Büyük Anadolu

Serkan Kayikci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serkan Kayikci şuan Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Aragonit Büyük Saka Spor

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.