Serkan Keskin Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERKAN KESKİN KİMDİR?

Doğum tarihi : 25.Kasım.1977

Serkan Keskin kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Yay

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Dizi Oyuncusu, Sinema Oyuncusu

Serkan Keskin doğum yeri : İzmit

SERKAN KESKİN BİYOGRAFİSİ

Serkan Keskin, 25 Kasım 1977 tarihinde İzmit’te doğmuştur.

1997 yılında İzmit Şehir Tiyatrosu bünyesinde açılan tiyatro kursunda oyunculuk hayatına başlamıştır. 1999-2002 yılları arasında olduğu Akademi İstanbul tiyatro okulunda tiyatro eğitimini tamamladıktan sonra 2002 yılında kurulan Semaver Kumpanya'ya katıldı ve uzun yıllar bu grupta oyuncu, yönetmen olarak çalıştı.

2011 yılında yönetmenliğini Onur Ünlü’nün yaptığı “Leyla ile Mecnun” dizisinde Ali Atay, Ezgi Asaroğlu, Zeynep Çamcı, Müge Boz, Melis Birkan, Cengiz Bozkurt ile beraber oynadılar.

2013 yılında “Ben de Özledim” adlı dizide Ali Atay, Sera Tokdemir, Osman Sonant, Ezgi Çelik, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt ile birlikte rol aldı.

2014 yılında yapımcı, yönetmen ve senaristi Onur Ünlü olan “İtirazım Var” adlı sinema filminde Serkan Keskin, Öner Erkan, Büşra Pekin, Osman Sonantbaşrollerde oynadı.

Senaryosunu yazıp yönetmenliğini Ali Atay’ın yaptığı ve 2015 yılında vizyona girecek olan “Limonata” adlı komedi filmde Serkan Keskin ve Ertan Sabanbaşrolleri paylaşmıştır.



Ödülleri :

2014 - 51. Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu, (İtirazım Var)

2014 - 21. Altın Koza Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, (Silsile)

2012 - 32. İsmail Dümbüllü Ödülü

Yönettiği Tiyatro Oyunları :

2014 - Veriler :Arthur Milner - Semaver Kumpanya

2012 - Metot (oyun) : Jordi Alceran - Semaver Kumpanya

2008 - Resmi Geçit : Loula Anagnostaki - Semaver Kumpanya

2003 - Deniz Kızı (gölge oyunu) : Aylin Çalap - Semaver Kumpanya

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

2017 - Akşam Yemeği :Herman Koch - Semaver Kumpanya

2017 - Semaver ve Kumpanya :Sait Faik Abasıyanık - Semaver Kumpanya

2016 - İçerdekiler :Melih Cevdet Anday - Semaver Kumpanya

2016 - Cimri : Moliere - Semaver Kumpanya

2015 - Kuşlar :Aristopfanes - Semaver Kumpanya

2013 - Bir İnfazın Portresi : Howard Barker - Semaver Kumpanya

2012 - Metot (oyun) : Jordi Alceran - Semaver Kumpanya

2010 - Titus Andronicus : William Shakespeare - Semaver Kumpanya

2009 - Lursin Sokağı Cinayeti : Eugène Labiche - Semaver Kumpanya

2008 - Cesaret Ana ve Çocukları : Bertolt Brecht - Semaver Kumpanya

2007 - Semaver ve Kumpanya : Sait Faik-Yavuz Peman - Semaver Kumpanya

2006 - Chamaco : Abel Gonzales Melo - Semaver Kumpanya

2006 - Fırtına (oyun) : William Shakespeare - Semaver Kumpanya

2005 - Süleyman ve Öbürsüler : Max FrischYavuz Peman - Semaver Kumpanya

2004 - Mucizeler Komedisi : Yavuz Turgul - MOS Yapım

2003 - Murtaza (oyun) : Orhan Kemal - Semaver Kumpanya

2002 - Onikinci Gece : William Shakespeare - Semaver Kumpanya

2002 - Nasrettin Hoca Bir Gün (çocuk oyunu) : Işıl Kasapoğlu - Semaver Kumpanya

2002 - Pırtlatan Bal (çocuk oyunu) : Aziz Nesin - Semaver Kumpanya

2001 - Bir Şehnaz Oyun : Turgut Özakman - İzmit Şehir Tiyatrosu

2000 - Cimri : Moliere - İzmit Şehir Tiyatrosu

1999 - Bir Yaz Gecesi Dönümü Rüyası : William Shakespeare - İzmit Şehir Tiyatrosu

1998 - Hakimiye Milliye Aşevi : Güngör Dilmen

Filmleri ve Dizileri :

2018 - Kelebekler (Muhtar)(Sinema Filmi)

2018 - Ahlat Ağacı (Süleyman)(Sinema Filmi)

2018 - Dudullu Postası (TV Dizisi)

2017 - Tatlım Tatlım (Sinema Filmi)

2017 - Masum (Taner)(TV Dizisi)

2017 - Cingöz Recai (Sadri)(Sinema Filmi)

2016 - 2017 - Hayat Şarkısı (Psikolog)(TV Dizisi)

2015 - Yok Artık (Faruk)(Sinema Filmi)

2015 - Tereddut (Elmas'ın Kocası)(Sinema Filmi)

2016 - Muhteşem Yüzyıl: Kösem 2. Sezon (Nefi)(TV Dizisi)

2015 - Kırık Kalpler Bankası (Enis)(Sinema Filmi)

2015 - Beş Kardeş (Sait) (TV Dizisi)

2014 - İtirazım Var (Selman Bulut) (Sinema Filmi)

2014 - Silsile (Cihan) (Sinema Filmi)

2014 - Limonata (Sinema Filmi)

2013 - Sen Aydınlatırsın Geceyi (Dündar) (Sinema Filmi)

2013 - Ben de Özledim (Serkan) (TV Dizisi)

2012 - Yabancı (Ali) (Sinema Filmi)

2012 - F Tipi Film (Sinema Filmi)

2011 - Yeraltı (Tarık) (Sinema Filmi)

2011 - 2012 - Leyla ile Mecnun (İsmail) (TV Dizisi)

2011 - Eylül (Namık) (Sinema Filmi)

2010 - Unutma Beni İstanbul (Sinema Filmi)

2010 - Takiye: Allah'ın Yolunda (Kenan) (Sinema Filmi)

2010 - Gönülçelen (TV Dizisi)

2010 - Deli Saraylı (Arabacı Mazhar Kazancı) (TV Dizisi)

2010 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (İsmail) (TV Dizisi)

2010 - Av Mevsimi (Adlî Tıp Doktoru) (Sinema Filmi)

2009 - Vavien (Süleyman'ın Fedaisi) (Sinema Filmi)

2009 - Pus (Muhittin) (Sinema Filmi)

2009 - Kosmos (Kahveci) (Sinema Filmi)

2009 - Ey Aşk Nerdesin (Ferhat) (TV Dizisi)

2009 - Bu Kalp Seni Unutur mu? (İdris) (TV Dizisi)

2008 - Mert İle Gert (Bahri) (TV Dizisi)

2008 - Güneşin Oğlu (Serkan) (Sinema Filmi)

2008 - Derdest (Okan Taşkın) (TV Dizisi)

2008 - Başka Semtin Çocukları (Engin) (Sinema Filmi)

2007 - Sonbahar (Mikail) (Sinema Filmi)

2007 - Sonbahar (Mikail) (Sinema Filmi)

2007 - Bıçak Sırtı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2006 - Çinliler Geliyor (Asım) (Sinema Filmi)

2005 - Şaşkın (Recai) (Sinema Filmi)

2005 - 2006 - Hırsız Polis (Bünyamin) (TV Dizisi)

2004 - Sevinçli Haller (TV Dizisi) (Bölüm)

2004 - Korkuyorum Anne (Sinema Filmi)2004

2004 - Korkuyorum Anne (1.Kapıcı) (Sinema Filmi)

2004 - Kalbin Zamanı (Tonguç) (Sinema Filmi)

2004 - Gönül Yarası (Taksi Şoförü) (Sinema Filmi)

2003 - Çaylak (TV Dizisi)