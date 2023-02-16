Serkan Ozen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serkan Ozen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serkan Ozen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serkan Ozen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serkan Ozen 12 Eylül 1995 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serkan Ozen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Serkan Ozen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kepez Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Kepez Belediyespor takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Serkan Ozen'nin Kepez Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Serkan Ozen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serkan Ozen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Serkan Ozen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serkan Ozen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2016 yılında A. Üsküdar 1908

15 Ağu 2016 yılında Kızılcabölük

11 Ağu 2017 yılında Anadolu Bağcılar

14 Ağu 2017 yılında Kızılcabölük

2 Eylül 2020 yılında Mardin Fosfat

17 Ağu 2021 yılında 1954 Kelkit Bld

12 Ocak 2022 yılında Mardin 1969

12 Ağu 2022 yılında Kepez Belediye

Serkan Ozen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serkan Ozen şuan Kepez Belediyespor takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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